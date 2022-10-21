Новый производственно-складской комплекс появится в Нижегородской области в 2024 году. Как сообщили в Корпорации развития региона, инвестором выступает НПО "Красный Октябрь" (Нижний Новгород), а сумма инвестиций в проект составит 400 млн рублей.

Предприятие будет специализироваться на импортозамещении инструмента, с возможностью его дальнейших поставок для промышленности региона и страны в целом. Среди потребителей продукции такие предприятия, как ГАЗ, КамАЗ, АвтоВАЗ, Объединенная авиастроительная корпорация, концерн "Радиоэлектронные технологии", "Вертолеты России", "Уралвагонзавод" и другие.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян подчеркнул, что проекты, создающие новые возможности для развития всей промышленности, особо важны в сложившейся ситуации. По словам замглавы региона, перед производствами стоят задачи по разработке и выпуску новой продукции, освоению новых технологий и ниш, и прямой доступ к оборудованию.

"Корпорация развития оказала инвестору поддержку в подборе участка, подготовке необходимой документации, помощь при взаимодействии с органами власти и ресурсоснабжающими организациями. Производственная площадка разместилась в черте Нижнего Новгорода, в Московском районе, что позволит обеспечить к ней удобный доступ необходимого технического и инженерного персонала", - подчеркнул руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Ранее сообщалось что нижегородские предприятия инвестировали в экономику региона 151,8 млрд рублей в 1 полугодии 2022 года.