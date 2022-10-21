Победителями отбора на получение в рамках реализации Государственной программы Республики Крым «Развитие промышленного комплекса» субсидии из бюджета Республики Крым на финансовое обеспечение затрат юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий по созданию новых производств, модернизации производственных мощностей, повышению энергоэффективности производства стали 8 предприятий промышленности республики. Общая сумма субсидии составляет 64 399 865,58 руб. Порядком предоставления утвержден размер субсидии, который составляет до 50% объема затрат на мероприятия по созданию новых производств, модернизации производственных мощностей, повышению энергоэффективности производства, в объеме не более 12 миллионов рублей на одного получателя субсидии.

Получателями субсидии стали АО «КТБ «Судокомпозит», АО «Керченский металлургический завод», АО «Завод «Симферопольсельмаш», АО «Комбинат «Крымская роза», АО «Пневматика», АО «Завод «ФИОЛЕНТ», ООО «ТИАРА», ООО «Крымский кабельный завод «Евкабель».

Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение мероприятий, срок реализации которых составляет не более 3 лет (должен начинаться не ранее 1 января 2022 года и завершаться не позднее 31 декабря 2024 года).

Направлениями затрат с использованием средств субсидии на модернизацию могут быть расходы на приобретение оборудования, назначение использования которого соответствует цели предоставления субсидии, доставку, монтажные и пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию указанного оборудования (за исключением строительно-монтажных работ).

С приказом Министерства промышленной политики Республики Крым "О предоставлении субсидий из бюджета Республики Крым юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на реализацию мероприятий по созданию новых производств, модернизации производственных мощностей, повышению энергоэффективности производства" можно ознакомиться по ссылке .

Фото: Pixabay.com