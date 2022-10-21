Промышленность России: итоги сентября 2022 года

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21 октября 2022, 14:30
Рубрика: Наука
Метки: ИПЕМ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ИССЛЕДОВАНИЕ
Источник: Институт проблем естественных монополий
ИПЕМ проанализировал итоги работы промышленности России в сентябре 2022 года. По оценкам института, индекс промышленного производства продолжил расти второй месяц подряд.
Индекс ИПЕМ-производство в сентябре 2022 года продемонстрировал прирост: +1,6% (+4,0% за период январь – сентябрь 2022 года к аналогичному периоду прошлого года).
Производство в отраслях ТЭК в целом демонстрирует негативную динамику. Добыча газа за период январь – сентябрь сократилась на 10,3%, экспорт газа – на 40,4% (-67,6% в сентябре 2022 года) по отношению к аналогичному периоду 2021 года, что связано с остановкой или существенным ограничением поставок газа по различным экспортным коридорам в Европу.
Добыча нефти, напротив, продолжила расти в сентябре (+5,2%) за счёт компенсации спада добычи в 2020–2021 гг. В октябре ОПЕК+ принял решение о продлении соглашения еще на год – до конца 2023 года, а также о дополнительном сокращении добычи нефти на 2 млн барр./сутки относительно уровня квот в августе 2022 года (для России квота снизится с 11 млн барр./сутки до 10,5 млн барр./сутки), что при текущих объёмах добычи является комфортным уровнем, особенно с учётом ожидаемого начала действия с декабря запрета Европы на импорт российской нефти через порты, а с февраля 2023 – на импорт нефтепродуктов.
С 10 августа вступило в силу эмбарго на российский уголь в Европе после окончания переходного периода. Влияние данного фактора пока оценить затруднительно с учётом сокращения объёма раскрываемой статистической информации.
Несмотря на значительное снижение натуральных объёмов добычи и экспорта газа и угля, вклад отраслей ТЭК в развитие отечественной экономики пока, в целом, не ослабевает за счёт значительного роста цен на внешних рынках.
В связи с сокращением объёма публично раскрываемой статистической информации ИПЕМ с июля 2022 года временно приостанавливает публикацию результатов расчёта индекса ИПЕМ-спрос. О методологии расчета индексов – в справочной информации.
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Расчет индексов основывается на косвенных интегральных показателях, которые отличаются высокой достоверностью и оперативностью – потребление электроэнергии и погрузка грузов на железнодорожном транспорте.
В основу расчета индекса промышленного производства (ИПЕМ-производство) заложен тот факт, что электроэнергия является средством производства для любого промышленного процесса. Индекс рассчитан на основе данных об электропотреблении, структурированных по категориям потребителей, очищенных от факторов сезонности, влияния непромышленных потребителей и случайных температурных факторов.
Индекс спроса на промышленную продукцию (ИПЕМ-спрос) рассчитывается на базе оперативных данных о погрузке промышленных товаров на железнодорожном транспорте. Железнодорожным транспортом в России перевозится до 80% промышленных товаров и сырья, поэтому именно характеристика работы железнодорожного транспорта отражает совокупный показатель спроса на промышленную продукцию в экономике.
Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) – российский независимый исследовательский центр в сфере инфраструктурных и смежных отраслей экономики. Основан в 2005 году. Исследовательский коллектив института включает 30 специалистов, среди которых 5 докторов и 5 кандидатов наук. За время работы выполнено более 500 научно-исследовательских работ. ИПЕМ активно работает в более чем 30 экспертных советах и рабочих группах органов власти, инфраструктурных компаний и отраслевых объединений. Дополнительную информацию об институте можно найти на сайте www.ipem.ru.
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