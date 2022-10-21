Промышленность России: итоги сентября 2022 года

ИПЕМ проанализировал итоги работы промышленности России в сентябре 2022 года. По оценкам института, индекс промышленного производства продолжил расти второй месяц подряд.

Индекс ИПЕМ-производство в сентябре 2022 года продемонстрировал прирост: +1,6% (+4,0% за период январь – сентябрь 2022 года к аналогичному периоду прошлого года).

Производство в отраслях ТЭК в целом демонстрирует негативную динамику. Добыча газа за период январь – сентябрь сократилась на 10,3%, экспорт газа – на 40,4% (-67,6% в сентябре 2022 года) по отношению к аналогичному периоду 2021 года, что связано с остановкой или существенным ограничением поставок газа по различным экспортным коридорам в Европу.

Добыча нефти, напротив, продолжила расти в сентябре (+5,2%) за счёт компенсации спада добычи в 2020–2021 гг. В октябре ОПЕК+ принял решение о продлении соглашения еще на год – до конца 2023 года, а также о дополнительном сокращении добычи нефти на 2 млн барр./сутки относительно уровня квот в августе 2022 года (для России квота снизится с 11 млн барр./сутки до 10,5 млн барр./сутки), что при текущих объёмах добычи является комфортным уровнем, особенно с учётом ожидаемого начала действия с декабря запрета Европы на импорт российской нефти через порты, а с февраля 2023 – на импорт нефтепродуктов.

С 10 августа вступило в силу эмбарго на российский уголь в Европе после окончания переходного периода. Влияние данного фактора пока оценить затруднительно с учётом сокращения объёма раскрываемой статистической информации.

Несмотря на значительное снижение натуральных объёмов добычи и экспорта газа и угля, вклад отраслей ТЭК в развитие отечественной экономики пока, в целом, не ослабевает за счёт значительного роста цен на внешних рынках.

В связи с сокращением объёма публично раскрываемой статистической информации ИПЕМ с июля 2022 года временно приостанавливает публикацию результатов расчёта индекса ИПЕМ-спрос. О методологии расчета индексов – в справочной информации.

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Расчет индексов основывается на косвенных интегральных показателях, которые отличаются высокой достоверностью и оперативностью – потребление электроэнергии и погрузка грузов на железнодорожном транспорте.

В основу расчета индекса промышленного производства (ИПЕМ-производство) заложен тот факт, что электроэнергия является средством производства для любого промышленного процесса. Индекс рассчитан на основе данных об электропотреблении, структурированных по категориям потребителей, очищенных от факторов сезонности, влияния непромышленных потребителей и случайных температурных факторов.

Индекс спроса на промышленную продукцию (ИПЕМ-спрос) рассчитывается на базе оперативных данных о погрузке промышленных товаров на железнодорожном транспорте. Железнодорожным транспортом в России перевозится до 80% промышленных товаров и сырья, поэтому именно характеристика работы железнодорожного транспорта отражает совокупный показатель спроса на промышленную продукцию в экономике.