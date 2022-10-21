Сбербанк поддерживает реализацию проектов в электроэнергетике, в частности через механизм ДПМ, и готов участвовать в создании новых инвестиционных механизмов. Об этом на международном форуме «РЭН-2022» заявил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Выступая на собственной сессии Сбербанка «Российская электроэнергетика: поиск возможностей», он отметил, что традиционно участие банка в финансировании инвестиционных программ отрасли в основном ограничивалось договором о предоставлении мощности (ДПМ), поскольку это понятный, комфортный и стабильный инструмент инвестирования.

При этом Сбербанк готов прорабатывать и предлагать и другие механизмы при условии, что они защищают интересы всех сторон, включая инвесторов. Один из примеров таких механизмов — PPA (power purchase agreement), договор между потребителем и производителем электроэнергии о купле-продаже электроэнергии по заранее согласованной цене в течение заранее определённого периода времени.

Договор содержит срок договора, место поставки, дату/время поставки, объём и цену поставки и т. д. Но на данный момент PPA может быть расторгнут или оспорен сторонами без участия банка, что создаёт для него риски, поэтому для распространения этого механизма необходимо внесение поправок в действующее законодательство.

Энергетика интересна банкам как надежная и стабильная отрасль с привлекательным соотношением риск/доходность. Это достигается за счёт прозрачных и долгосрочных инструментов инвестирования и стратегических документов, определяющих будущее отрасли на десятилетия вперёд. Сбербанк готов рассматривать любые инвестиционные механизмы для финансирования проектов в энергетике при условии прозрачного и гарантированного денежного потока, который те генерируют.

Александр Ведяхин также поддержал идею по финансированию технического присоединения к сетям.

По его словам, банк готов предложить соответствующие продукты потребителям — как физическим, так и юридическим лицам.

Кроме того, Сбербанк намерен кредитовать весь технологический цикл производства электроэнергии и предоставлять энергетикам комплексные решения. Сложные вопросы Сбербанк уже обсуждает с бизнесом и профильными органами власти, что позволяет принимать сбалансированные решения в интересах всей отрасли, добавил он.

Александр Ведяхин также отметил, что не теряет своей актуальности и ESG-повестка:

«Внутри страны растет запрос на благоприятную окружающую среду, а восточные партнёры России ужесточают требования в отношении углеродного следа импортируемой продукции. Поэтому Сбербанк выступает драйвером ESG-трансформации электроэнергетики, в том числе помогает своим корпоративным клиентам методологически. Эта работа также ведется через Национальный ESG-Альянс, в котором принимает активное участие и Сбербанк».

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