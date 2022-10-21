Чистая комната, наклонная линия и испытательная лаборатория
Финальная глава "500 кВ Русской независимости" в проекте "Ункомтех 360"
21 октября 2022, 13:30
Рубрика: Компании
Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ, МКМ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ГК "Москабельмет"
«Завод Москабель» стал героем выпуска программы «Городские технологии» на телеканале «Россия 24». Эфир под названием «Сила действия: Кто обеспечивает промышленный рост Москвы» посвящен московской промышленности.
В выпуске «Городские технологии» собраны интересные факты о московских промышленных предприятиях. Создатели программы рассказали не только о настоящем столичных заводов, но и об их прошлом, которое связано с трудовыми династиями. И это неслучайно: ведь передача опыта следующим поколениям, традиции и преданность делу помогают промышленникам добиваться высоких результатов, тем самым внося личный вклад в развитие отрасли.
Неудивительно, что выпуск не обошелся без комментария Павла Морякова, генерального директора «Москабельмет». Он не только руководитель одного из предприятий-лидеров моспрома, но и кабельщик в третьем поколении! Его стаж на кабельном предприятии — 14 лет. Стаж его отца, Валерия Геннадьевича Морякова, — 29 лет, он и сейчас работает в структуре «Москабельмет». Дед Павла Валерьевича, Геннадий Семенович посвятил кабельной отрасли 47 лет своей жизни. Таким образом, общий стаж династии Моряковых — 90 лет!
Павел Моряков поделился своим мнением на этот счет:
«В первую очередь это возможность быстрого обучения новых сотрудников. Люди обучаются уже дома, буквально за чашкой чая. Дети с ранних лет впитывают много важной информации и погружаются в процесс заранее, а приходя на завод, уже знают, какие у него есть слабые стороны и какие есть преимущества».
«Москабельмет» — постоянный участник эфиров на государственных телеканалах. Подобные выпуски помогают поддерживать интерес широкой аудитории к отечественной промышленности. А выпуск программы «Городские технологии», который можно посмотреть по ссылке, еще и показывает, что работа на промышленных предприятиях — это стабильность и традиции, что быть частью трудового коллектива заводов — это престижно: настолько, что работа становится важной часть жизни целых семей и нескольких поколений!
Мы запустили подписку RusCable Плюс!
Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter