«Завод Москабель» стал героем выпуска программы «Городские технологии» на телеканале «Россия 24». Эфир под названием «Сила действия: Кто обеспечивает промышленный рост Москвы» посвящен московской промышленности.

В выпуске «Городские технологии» собраны интересные факты о московских промышленных предприятиях. Создатели программы рассказали не только о настоящем столичных заводов, но и об их прошлом, которое связано с трудовыми династиями. И это неслучайно: ведь передача опыта следующим поколениям, традиции и преданность делу помогают промышленникам добиваться высоких результатов, тем самым внося личный вклад в развитие отрасли.

Неудивительно, что выпуск не обошелся без комментария Павла Морякова, генерального директора «Москабельмет». Он не только руководитель одного из предприятий-лидеров моспрома, но и кабельщик в третьем поколении! Его стаж на кабельном предприятии — 14 лет. Стаж его отца, Валерия Геннадьевича Морякова, — 29 лет, он и сейчас работает в структуре «Москабельмет». Дед Павла Валерьевича, Геннадий Семенович посвятил кабельной отрасли 47 лет своей жизни. Таким образом, общий стаж династии Моряковых — 90 лет!

Почему преемственность поколений важна для предприятий?

Павел Моряков поделился своим мнением на этот счет:

«В первую очередь это возможность быстрого обучения новых сотрудников. Люди обучаются уже дома, буквально за чашкой чая. Дети с ранних лет впитывают много важной информации и погружаются в процесс заранее, а приходя на завод, уже знают, какие у него есть слабые стороны и какие есть преимущества».