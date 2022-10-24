Компания "Газпром СПГ технологии" намерена инвестировать в строительство комплекса по производству и отгрузке сжиженного природного газа (СПГ) в Башкирии около 1,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

"В республике инвестор (компания "ГСПГТ" - прим. ТАСС) намерен разместить комплекс по производству и отгрузке сжиженного природного газа, вложив в реализацию проекта около 1,4 млрд рублей. На предприятии будет создано 25 новых рабочих мест", - цитирует пресс-служба генерального директора Корпорации развития Республики Башкортостан Наиля Габбасова.

Отмечается, что проект признан масштабным в ходе очередного заседания "Инвестчас". Такой статус позволит инвестору воспользоваться индивидуальными мерами поддержки.

"В рамках сопровождения инвестпроекта наши специалисты разработали финансовую модель и бизнес-план, а также подготовили всю необходимую документацию для его включения в перечень приоритетных с получением мер государственной поддержки. В дальнейшем, мы продолжим безвозмездное сопровождение инвестора вплоть до запуска производства", - приводятся слова Наиля Габбасова.

Компания "Газпром СПГ технологии" назначено единым оператором по реализации проектов малотоннажного производства СПГ в группе "Газпром". Реализует инвестиционные проекты по развитию малотоннажного производства и использования СПГ, в том числе в рамках Инвестиционной программы ПАО "Газпром".