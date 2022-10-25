26 октября в рамках проекта «Недели приоритетных отраслей экономики» на экспертной сессии встретятся представители Минэнерго РФ, «Газпром нефти», Международного центра устойчивого энергетического развития, инфраструктурного центра «Энерджинет», НИУ МЭИ и Национального бюро информатизации. Организатор — Университет Иннополис.

Эксперты рассмотрят вопросы формирования инициатив по разработке и внедрению отечественных цифровых решений для энергетических компаний, цифровой трансформации энергетики, реализации энергетического потенциала России для устойчивого энергетического развития, подготовки ИТ-персонала для топливно-энергетического комплекса, внедрения отечественных цифровых продуктов в учебный процесс и импортонезависимых цифровых систем для российских энергокомпаний.

Экспертная сессия пройдёт в онлайн и офлайн-формате в Международном центре устойчивого энергетического развития. Для доступа к онлайн-трансляции необходима регистрация, начало в 11:00.

Университет Иннополис при поддержке Минцифры РФ, Минпромторга РФ и федеральных отраслевых министерств организовал серию мероприятий «Недели приоритетных отраслей экономики» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». В течение пяти недель представители профильных министерств, индустриальных компаний, вузов и ссузов обсудят развитие сельского и городского хозяйства, финансовых услуг, добывающей и обрабатывающей промышленности, образования, транспортной и энергетической инфраструктуры, строительства, здравоохранения и ИТ-отрасли. В рамках каждой встречи эксперты проговорят вопросы развития отечественных ИТ-разработок и создания цифровой образовательной среды в отраслевых вузах для подготовки ИТ-специалистов.