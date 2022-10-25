Сегодня профессиональный праздник всех, кто так или иначе связан с изготовлением, продажей и поставками кабелей. Но в первую очередь он посвящен тем, кто занят непосредственно на кабельном производстве. Их работа не всегда проста, требует высокой концентрации внимания, сосредоточенности, аккуратности, чтобы продукция, которую они выпускают, была качественной и, главное, безопасной.

Проявляя высокий профессионализм и храня верность выбранной профессии, эти люди ежедневно вносят вклад в эффективное развитие отечественной промышленности, а это очень важная задача общегосударственного масштаба. Кабельная отрасль жизненно необходима для энергетики, оборонного комплекса, строительства, нефтегазовой промышленности, она помогает делать страну сильной, крепкой, независимой.

ГК «Москабельмет» благодарит кабельщиков за добросовестное исполнение своих профессиональных обязанностей, за энтузиазм и верность выбранному пути. Предприятие выражает особенную признательность заслуженным работникам кабельной промышленности, ветеранам отрасли и тем, кто работает на кабельном производстве целыми семьями.

Желаем всем, кто сегодня отмечает профессиональный праздник, крепкого здоровья, отличного настроения, дружеской атмосферы в коллективе, а также новых достижений как в работе, так и в личной жизни!