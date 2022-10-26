Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал самообучающуюся программу, которая сможет выявлять подозрительные объекты, запоминать их и впоследствии идентифицировать новые цели, сравнивая их с уже «знакомыми» образами. Алгоритм может применяться в инфракрасных и телевизионных комплексах наблюдения. Также его можно использовать в составе оптических систем дронов для обнаружения мин.

Разработанная специалистами ЦНИИ «Циклон» холдинга «Росэлектроника» программа способна сопровождать малоконтрастные и малоразмерные объекты в любом диапазоне спектра. Алгоритм устойчив к поворотам и рывкам камеры, изменениям ракурса и масштаба изображения.

«Современные цифровые разработки помогают сделать беспилотники «умнее» и расширить за счет этого сферу их применения. Программный продукт «Росэлектроники» способен отслеживать подвижные и неподвижные объекты как на меняющемся, так и на статичном фоне. Это позволяет применять его, в частности, в оптической системе БПЛА для поиска мин и неразорвавшихся боеприпасов», – сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Программа может взаимодействовать с нейросетью, выполняющей первичное обнаружение цели для последующего отслеживания. Также объект для трекинга может задавать оператор, выделив его изображение на экране. При первичном обнаружении подозрительного объекта трекер начинает его отслеживание по видео с дрона. Это дает возможность верифицировать цель с различных ракурсов для окончательного подтверждения нейросетью ее опасности.

«В настоящее время сферы применения трекинга постоянно расширяются, что приводит к необходимости создания новых методов и алгоритмов. Алгоритм, разработанный в ЦНИИ «Циклон», самообучающийся – он сохраняет в своей памяти образы постоянно меняющегося объекта и при обнаружении новой цели идентифицирует ее, сравнивая изображение с имеющимися у него в базе образами. Наши специалисты готовы адаптировать интерфейс программы под нужды конкретного заказчика и настроить алгоритм в соответствии с запросами клиента», – рассказал генеральный директор ЦНИИ «Циклон» Петр Ковалев.

Работа программы не требует значительных вычислительных ресурсов: мощностей процессора, используемого в портативных устройствах, достаточно для одновременного сопровождения в режиме реального времени четырех объектов при частоте смены кадров в секунду не менее 25.