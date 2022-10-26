7 октября 2022 года в АО «Новомет-Пермь» официально введено в эксплуатацию производство высокотемпературного бронированного кабеля. Новый цех, укомплектованный самыми современными производственными линиями, заработал в штатном режиме.

Кабель предназначен для электропитания погружных двигателей с максимальным рабочим напряжением переменного тока до 5000В и частотой от 50 до 400 Гц. Широкая линейка габаритных размеров кабельных удлинителей позволяет использовать их в составе установок ЭЦН от 2А до 9 габарита.

Кабель может применяться в качестве удлинителя для основной кабельной линии в глубоких скважинах со сложными характеристиками: высокая температура окружающей рабочей жидкости, большое содержание воды, кислот, солей и других агрессивных веществ, повышенное внутрискважинное гидростатическое давление и высокий газовый фактор.