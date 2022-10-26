ПАО "Камаз" и оператор электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) ввели в эксплуатацию в Ростове-на-Дону электробус и зарядную станцию в тестовом режиме. Об этом сообщили ТАСС в среду в "Агентстве инвестиционного развития Ростовской области".

"Вместе с Sitronics Group и "Камаз" Ростовская область делает новые шаги для комплексной модернизации общественного транспорта, повышения его экологичности. Этот проект важен и с точки зрения развития профильных производств, импортозамещения. Зарядная инфраструктура для электробусов создается на базе отечественного оборудования и IT-решений. В свою очередь в электробусах доля отечественных комплектующих достигает 50% и будет расти, в настоящее время "Камаз" переориентируется на технологически независимую компонентную базу", - привели в сообщении слова генерального директора АИР по региону Игоря Буракова.

В 2023 году в Ростове-на-Дону планируется запустить на маршруты общественного транспорта сразу 20 электробусов и установить шесть зарядных станций для них, добавляется в сообщении. Это часть федеральной программы комплексного развития городского электрического общественного транспорта.

"Участвуя в подобных проектах, мы стимулируем развитие электротранспорта в стране и показываем, что электробусы - отличная альтернатива привычному городскому транспорту. Мы верим, что в будущем весь транспорт перейдет на электротягу, поэтому создание электрозарядной инфраструктуры по всей стране и обеспечение бесперебойности работы электробусов сегодня является нашей основной задачей", - добавил советник президента Sitronics Group Армен Сафарян.

В рамках пилотного проекта переданный Ростову-на-Дону электробус "Камаз" будет в течение месяца курсировать в центре города, пояснили в агентстве. Ультрабыструю зарядку Sitronics Electro мощностью 300 кВт установили в автопарке на улице Лекальная. Зарядная станция сможет восполнить заряд электробуса до 80% за 10-15 минут.

Соглашение по проекту между ПАО "Камаз" и Sitronics Group было подписано на Международном форуме "Дорога 2022" и предусматривает инвестиции компании Sitronics Group в создание электрозарядной инфраструктуры в Ростовской области.

Фото: transport.mos.ru