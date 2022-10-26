Строительство электродепо «Нижегородское» для обслуживания поездов Большой кольцевой линии (БКЛ) метро находится в завершающейся стадии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Через несколько месяцев заканчивается строительство Большой кольцевой линии метро, и для ее запуска и эффективной эксплуатации требуется огромная инфраструктура. Как вы знаете, на западе мы строим огромное электродепо «Аминьевское», а на востоке – «Нижегородское». Тоже большое депо, одно из крупнейших. Сюда будут сразу заходить около 30 составов метрополитена. До конца декабря здесь должны уже стоять поезда и проводиться испытания», – сказал Сергей Собянин, передает АГН «Москва».

Он напомнил, что для размещения депо была выбрана территория бывшего завода по модернизации и строительству вагонов имени Войтовича.

«Мы не потеряли эту площадку. В свое время РЖД передали ее, и здесь появился современный завод: 900 рабочих мест, все достаточно современно и технологично», – добавил мэр.

Также он отметил уникальность расположения – в границах Третьего транспортного кольца.

«70 лет в Москве электродепо не строились так близко к центру города. Это диктуется неотъемлемостью запуска БКЛ», – пояснил Собянин.

Заместитель генерального директора компании-подрядчика АО «Моспромстрой» Янис Карибов доложил мэру, что работы идут к завершению, общая площадь всех строений составляет 118 тыс. кв. метров.

«Уверенно говорю и заявляю ответственно: в самое ближайшее время депо будет готово», – сказал Янис Карибов.

Строительство электродепо «Нижегородское» началось в 2015 году. Для его размещения была выбрана территория бывшего Московского завода по модернизации и строительству вагонов им. Войтовича на шоссе Энтузиастов, д. 4, стр. 30. В 2016 году было завершено сооружение административно-бытового корпуса депо. Сейчас достраивается основной пусковой комплекс депо – отстойно-ремонтный корпус с производственными мастерскими, мотодепо, камера мойки подвижного состава, здание эксплуатационного персонала и другие объекты.

В депо будет создано порядка 900 рабочих мест. Для персонала создадут максимально комфортные условия для эффективной работы и полноценного отдыха. 33 комнаты отдыха локомотивных бригад организованы по типу гостиничных номеров – с размещением в одном блоке с санузлом. Медицинская служба включает кабинеты предрейсовых осмотров, врача, процедурную, прививочный кабинет, кабинет медицинского психолога и комнату восстановительных мероприятий. Также предусмотрены тренажерный зал с кабинетом инструктора по физической культуре и открытая спортивная площадка, актовый зал на 170 мест, столовая на 98 мест и хозяйственные помещения – прачечная, гладильная, помещения для хранения спецодежды.

Фото: пресс-служба АО «Мосинжпроект»