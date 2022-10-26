Первый в российской Арктике региональный коммерческий центр обработки данных (ЦОД) запущен в Мурманске компанией "Ростелеком", он будет использоваться для хранения данных с камер наблюдения в области, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Первый арктический коммерческий ЦОД запущен в городе Мурманске, это самый северный коммерческий центр обработки данных в нашей стране. Уже сегодня здесь хранится вся система видеоаналитики и есть возможность очень быстро нарастить мощность этого ЦОДа, в течение месяца в три-четыре раза при переоборудовании других этажей можно увеличить кратно этот ЦОД", - сказал на церемонии открытия директор макрорегионального филиала "Северо-запад" ПАО "Ростелеком" Александр Логинов.

Он отметил, что в центре будут храниться данные из Мурманской области, а при необходимости им смогут воспользоваться и другие северные регионы России, пока у них не будет своих аналогичных сооружений.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что мощности нового ЦОДа уже используются региональным правительством.

"Первый клиент - это мы, правительство, большой видеопоток, мы строим систему безопасности в Мурманске и других наших городах. <…> В ближайшее время в эту же систему будут включены камеры общегородские и будет достраиваться система видеобезопасности", - сказал глава региона.

Он также отметил, что система видеонаблюдения поможет в поиске преступников, пресечении опасных ситуаций, а также в поиске пропавших людей. Министр цифрового развития области Александра Никипелова добавила, что камеры, с которых будет хранится видео в ЦОДе, уже установлены в школах и домофонах на дверях подъездов.

"Они проводят аналитику лиц. Все распознавания хранятся в системе, за ними наблюдают правоохранители. До конца года около 4 тыс. устройств мониторинга будет на этой системе", - сказала Никипелова.

В октябре 2021 года правительство Мурманской области и компания "Ростелеком" заключили соглашение о создании первого Арктического центра обработки данных. Региональные власти выступили заказчиком проекта. Полностью зарезервированы каналы передачи трафика ЦОДа пропускной способностью 40 Гбит с возможностью дальнейшего расширения без значительных вложений.