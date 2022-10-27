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Более 1 млрд рублей направят на создание торгово-логистических центров в Якутии

Более 1 млрд рублей направят на создание торгово-логистических центров в Якутии

27 октября 2022, 14:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТИЦИИ, ЯКУТИЯ
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Свыше 1 млрд рублей предусмотрено на создание в арктических районах Якутии торгово-логистических центров для хранения завозимых на территорию продуктов. Об этом сообщил в четверг в ходе круглого стола в Госсобрании (Ил Тумэн) Якутии министр по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) Владимир Черноградский.

"Задача наша до 2025 года: торгово-логистические центры планируется организовать во всех 13 арктических районах Якутии. На эти цели предусмотрено 1 млрд 35 млн рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 914,3 млн рублей", - сообщил Черноградский, выступая на круглом столе на тему "Модернизация инфраструктуры северного завоза".

Он напомнил, что в прошлом году было реализовано два таких проекта. "В этом году мы начали строительство пяти торгово-логистических центров", - добавил министр.

Для увеличения объема завозимого товара и снижения цен на продукты в 2021 году в арктических районах региона началось строительство торгово-логистических центров, преимущество которых заключается в хранении завозимых продуктов и снижении транспортных расходов. В 2021 году такие центры появились в Абыйском и Усть-Янском районах. 

Фото: pexels.com

 

Источник: ТАСС

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