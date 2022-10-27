Китай построит крупнейший в истории морской ветрокомплекс

Чаочжоу, городской округ в провинции Гуандун на юге КНР, объявил о намерении построить крупнейший в мире морской ветрокомплекс мощностью 43,3 гигаватт (ГВт). Проект, насчитывающий более тысячи ветроустановок, будет реализован в Тайваньском проливе на расстоянии от 75 до 185 км от берега. Как ожидается, он сможет снабжать электричеством 13 млн домохозяйств.

Загрузка ветрокомплекса благодаря его удачной локации составит от 43% до 49%, что превышает стандартный для отрасли уровень. Например, в Соединенных Штатах в 2021 г. средняя загрузка ветрогенераторов составила 35%, согласно данным Управления энергетической информации Минэнерго США (IEA). Строительство комплекса начнется в 2025 году. После окончания монтажных работ он более чем вдвое превзойдет по мощности крупнейший на сегодняшний день проект Jiuquan Wind, который реализуется в провинции Гансу на северо-востоке КНР. Его мощность пока что составляет 8 ГВт, но уже в ближайшие годы она должна будет достигнуть 20 ГВт.

Проект в Тайваньском проливе упрочит позиции КНР в качестве мирового лидера в развитии морской ветроэнергетики. По данным World Forum Offshore Wind, в первой половине 2022 г. Китай обеспечил 75% общемирового ввода прибрежных ветроустановок (5,1 ГВ из 6,8 ГВт), при этом доля страны в структуре действующих надводных ветромощностей достигла 45% (24,9 ГВт из 54,9 ГВт). Китай также лидирует по темпам сооружения новых морских ветрогенераторов, констатируют в ассоциации «Глобальная энергия»: в мире к концу 2022 г. на стадии строительства находилось 11,9 ГВт мощностей прибрежных ВЭС, из них 3,2 ГВ приходилось на КНР, 2,5 ГВт – на Тайвань (Китай), 2,3 ГВт – на Нидерланды, а 3,9 ГВт – на все остальные страны.

Схожее соотношение характерно и для количества строящихся ветроустановок (10 – в Китае, 4 – в Тайване, 1 – в Нидерландах и 14 во всех остальных странах).

Несмотря на более высокую среднюю загрузку прибрежных ВЭС, морская ветроэнергетика пока что уступает наземной по темпам развития: если прирост мощности ветрогенераторов на суше в 2021 г. составил 72 ГВт, то в море – «лишь» 21 ГВт, согласно данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA). Одним из препятствий остается сложность использования стандартных ветроустановок на большой глубине. Свое решение этой проблемы недавно предложили компании World Wide Wind, спроектировавшая ветроустановку с низким центром тяжести и вертикальной осью, и T-Omega, разработавшая ветрогенератор с четырьмя башнями, которые благодаря «пирамидной» конструкции и квадратному основанию могут сохранять устойчивость над водой.

Фото: Ассоциация "Глобальная энергия"