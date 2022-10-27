На нефтяном месторождении Johan Sverdrup в норвежском секторе Северного моря, расположенном в 140 км от норвежского порта Ставангер (Stavanger), которое находится в эксплуатации уже в течение трёх лет, установлена вторая система PRM (Permanent Reservoir Monitoring) для мониторинга состояния продуктивных пластов, изготовленная компанией Alcatel Submarine Networks для норвежской энергетической компании Equinor, являющейся также крупнейшей нефтяной компанией Северной Европы.

Компания Equinor заключила контракт на постоянный сейсмический мониторинг состояния продуктивных пластов на нефтяном месторождении Johan Sverdrup с компанией Alcatel Submarine Networks в январе 2018 года.

Используя сейсмические данные с 3 665 станций в системе PRM, охватывающей площадь 56 км2 на морском дне (эквивалентную 7 800 футбольным полям), компания Equinor сможет оптимизировать добычу на нефтяном месторождении и повысить коэффициент извлечения нефти.

Благодаря своему опыту и знаниям в области морских технологий, а также разработке нового инструмента активного мониторинга процесса прокладки Active Touch Down Monitoring (ATDM), компания Alcatel Submarine Networks успешно проложила с беспрецедентной точностью 215 км сейсмического кабеля на очень сложном рельефе, на установленной договором трассе шириной 10 м на глубине 400 м.

Благодаря инструменту ATDM система PRM может быть установлена очень точно на большой глубине, при очень низком натяжении её придонной части, что также позволяет обеспечить минимальную подвеску кабеля и оптимальный контакт сейсмической станции с неровным морским дном.