Решения "МосИТЛаб" представлены в "Сколково"

Сегодня генеральный директор «МосИТЛаб» выступил на конференции в «Сколково». Ян Анисов представил доклад на тему «Автоматизация и цифровизация промышленного предприятия. Практический опыт и собственные разработки».

27 и 28 октября в Московской школе управления «Сколково» проходит конференция «Цифровизация производства. Опыт развертывания, реализации и поддержания устойчивого успеха» проходит 27 и 28 октября. Многие вопросы, которые рассматриваются на мероприятии, напрямую перекликаются с направлениями работы компании «МосИТЛаб», ее задачами и целями. Среди основных тем:

Безболезненный переход с иностранного программного обеспечения на

отечественный.

Управление эффективностью и опытом сотрудников.

Цифровая трансформация среднего бизнеса.

Разумная цифровизация процессов предприятий и организаций.

Методики и инструменты вовлечения сотрудников предприятия в процесс цифровой трансформации.

Роботизация рутинных процессов.

Современные методы обеспечения безопасности персонала

Среди спикеров мероприятия — представители «Росатома», ПАО «Банк ВТБ», ООО «Сибур Диджитал», АО «Щербинский лифтостроительный завод», Evraz Group и других крупнейших российских компаний — в общей сложности 15 признанных экспертов рынка.

Выступая с докладом, Ян Анисов рассказал об эффективных решениях «МосИТЛаб». Первая презентация технологий «МосИТЛаб» для создания цифровой среды и развития промышленного предприятия состоялась в сентябре на профильной конференции в столичном отеле «Метрополь». Теперь компания продолжает знакомить широкую аудиторию со своими продуктами: впереди еще ряд мероприятий, в которых «МосИТЛаб» примет участие. О них мы обязательно расскажем.