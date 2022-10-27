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Решения "МосИТЛаб" представлены в "Сколково"

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Сегодня генеральный директор «МосИТЛаб» выступил на конференции в «Сколково». Ян Анисов представил доклад на тему «Автоматизация и цифровизация промышленного предприятия. Практический опыт и собственные разработки».

27 и 28 октября в Московской школе управления «Сколково» проходит конференция «Цифровизация производства. Опыт развертывания, реализации и поддержания устойчивого успеха» проходит 27 и 28 октября. Многие вопросы, которые рассматриваются на мероприятии, напрямую перекликаются с направлениями работы компании «МосИТЛаб», ее задачами и целями. Среди основных тем:

  • Безболезненный переход с иностранного программного обеспечения на
  • отечественный.
  • Управление эффективностью и опытом сотрудников.
  • Цифровая трансформация среднего бизнеса.
  • Разумная цифровизация процессов предприятий и организаций.
  • Методики и инструменты вовлечения сотрудников предприятия в процесс цифровой трансформации.
  • Роботизация рутинных процессов.
  • Современные методы обеспечения безопасности персонала

Среди спикеров мероприятия — представители «Росатома», ПАО «Банк ВТБ», ООО «Сибур Диджитал», АО «Щербинский лифтостроительный завод», Evraz Group и других крупнейших российских компаний — в общей сложности 15 признанных экспертов рынка.

Выступая с докладом, Ян Анисов рассказал об эффективных решениях «МосИТЛаб». Первая презентация технологий «МосИТЛаб» для создания цифровой среды и развития промышленного предприятия состоялась в сентябре на профильной конференции в столичном отеле «Метрополь». Теперь компания продолжает знакомить широкую аудиторию со своими продуктами: впереди еще ряд мероприятий, в которых «МосИТЛаб» примет участие. О них мы обязательно расскажем.

Если вашему производству нужны эффективные цифровые решения, которые помогут повысить производительность и сэкономить средства, компания «МосИТЛаб» готова вас ими обеспечить. С актуальным перечнем всех продуктов компании, их особенностями и преимуществами можно ознакомиться по ссылке.

Источник: ГК "Москабельмет"

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