Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха поставила 18 индустриальных двигателей АЛ-31СТ на Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение – крупнейшее на Ямале. Силовые установки обеспечат работу газоперекачивающих агрегатов на трех компрессорных станциях.

Двигатели, произведенные уфимским предприятием ОДК-УМПО, поставлены компанией «ОДК Инжиниринг» в рамках договора 2021–2022 гг. В настоящий момент идут монтажные и пуско-наладочные работы.

«Ростех продолжает решать стратегическую задачу по обеспечению российской газотранспортной инфраструктуры отечественным оборудованием. В настоящее время на компрессорных станциях «Газпрома» уже работают 80 таких приводов, а к 2025 году их число вырастет до 125 единиц», – сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Газотурбинный двигатель наземного применения АЛ-31СТ находится в наиболее востребованном мощностном ряду 16 МВт, его отличительными особенностями являются высокий КПД, эффективность и экологичность.

«С 2020 года мы постоянно наращиваем объемы производства индустриальных двигателей. АЛ-31СТ, который мы непрерывно совершенствуем, востребован и на других проектах «Газпрома». В частности, мы поставим 12 силовых установок для «Силы Сибири» до конца 2023 года», – отметил управляющий директор ОДК-УМПО Евгений Семивеличенко.

Специалисты ОДК-УМПО и его филиала ОКБ им. Люльки существенно увеличили ресурс силовой установки – с 75 до 125 тысяч часов, при этом с 6 до 8 тысяч часов вырос гарантийный срок эксплуатации.

Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение – опорное месторождение Ямальского центра добычи газа и важнейший объект Единой системы газоснабжения России. Начальные запасы газа – 4,9 трлн куб. м, проектный уровень добычи – 115 млрд куб. м в год.

«Сила Сибири» – российский магистральный газопровод. В настоящий момент транспортирует голубое топливо с Чаяндинского месторождения российским потребителям на Дальнем Востоке, а также в Китай. Протяженность – около 3000 километров.

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) – интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

Фото: ПАО «Газпром»