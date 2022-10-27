Специалисты определили участок на территории Псковской области для строительства первого в регионе экотехнопарка: его разместят в урочище Халево Палкинского района. По предварительным оценкам, проект обойдется в 3,3 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба правительства Псковской области.

"Для строительства экотехнопарка выбран участок площадью 36 га в урочище Халево Палкинского района. В августе 2020 года Минобороны России передало землю в собственность области, территория подходит по параметрам: удалена от населенных пунктов, имеет транспортную инфраструктуру, отсутствуют санитарные ограничения. Предварительная стоимость строительства составляет почти 3,3 млрд рублей. 94% этой суммы регион получит в виде федеральной субсидии, 5% - средства инвестора, 1% - софинансирование региона", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, экотехнопарк должен обеспечить сортировку всего объема отходов, образованных на территории Псковской области, это около 250 тыс. тонн в год. Строительство объекта планируется осуществить в 2023-2024 годах.

Вопрос об утилизации твердых коммунальных отходов для Псковской области является крайне актуальным. На данный момент в Пскове закрыта свалка, расположенная в пределах городской черты, в непосредственной близости от жилых кварталов. В связи с этим мусор вывозится на межмуниципальные полигоны, расположенные в районах области.

В марте 2020 года псковские власти сообщали ТАСС, что к 2021 году будет возведен экотехнопарк в южной зоне области. В северной зоне области такой же объект планировалось построить к 2023 году. На тот момент, по предварительной оценке властей, общая стоимость двух проектов составляла более 1 млрд рублей. В феврале 2021 года власти Псковской области отказались от планов по строительству на территории региона двух экотехнопарков для сортировки и утилизации отходов, заявив, что вместо этого в области будет построен лишь один такой объект.