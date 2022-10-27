В электронной библиотеке E-CIGRE доступны новые материалы:

Отправляемся на "Цветлит". Честный разговор с генеральным
директором "Кирскабель". Логистика в условиях санкций 2022 и муфты будущего
27 октября 2022, 09:24
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, E-CIGRE
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: РНК СИГРЭ
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