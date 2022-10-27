"Металл-Экспо’2022" станет площадкой для новых партнерств

28-я Международная промышленная выставка «Металл-Экспо» пройдет с 8 по 11 ноября 2022 г. в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. На ней будет представлено все многообразие продукции черной и цветной металлургии, современного оборудования и технологий. Ключевой задачей форума станет переформатирование стратегий бизнеса металлургических компаний и выстраивание новых партнерств в сложившихся условиях конъюнктуры рынка.

«Металл-Экспо’2022» пройдет в трех просторных павильонах ЦВК «Экспоцентр»: в павильонах 2 и 8 разместятся ведущие компании черной и цветной металлургии, а в павильоне 3 — экспозиция «МеталлургМаш», на которой будут представлены поставщики современного оборудования, технологий, инновационных решений для металлургии и металлообработки. Деловой центр Москвы посетят потребители металлопродукции из стройиндустрии, машиностроения, топливно-энергетического комплекса, транспортных, логистических и металлоторговых компаний.

В текущем году на «Металл-Экспо» экспозиции развернут ведущие металлургические и машиностроительные компании, а также производители металлоконструкций и металлоизделий: Магнитогорский металлургический комбинат, Трубная Металлургическая Компания, Северсталь, Объединенная металлургическая компания, Новолипецкий металлургический комбинат, Металлоинвест, Новосталь-М, Уральская горно-металлургическая компания, Загорский трубный завод, ТЭМПО, Уралтрубпром, Нижне-Волжский трубный завод, Ашинский МЗ, Металлургический завод «Электросталь», Златоустовский металлургический завод, Алюминий Металлург Рус, ВСМПО-АВИСМА, Ступинская металлургическая компания, ММК-МЕТИЗ, Северсталь-метиз, Электростальский завод тяжелого машиностроения, Металлинвест, Белорусский металлургический завод и многие другие металлургические компании, предприятия трубной промышленности, производители метизной продукции, проката цветных металлов, поставщики металлопродукции и сервисные металлоцентры, производители металлургического оборудования и инжиниринга.

Сегодня металлургический бизнес работает в совершенно новой среде, с другими вызовами, чем прежде. Нет времени медлить — нужно двигаться, открывать новые рынки, выстраивать новые логистические цепочки, создавать и использовать новые производственные и финансовые инструменты.

«Возникшая ситуация подстегивает российские компании к развитию собственного производства и внедрению новых технологий в части импортозамещения. Внутри страны открываются новые потребности, которые нужно удовлетворять, а значит, многие бизнес-сегменты получают дополнительный стимул развиваться более интенсивно. Необходимо самостоятельно создавать новых поставщиков расходных материалов и комплектующих, воссоздавать в России нарушенные технологические и логистические цепочки, — полагает генеральный директор Международной промышленной выставки „Металл-Экспо“ А. Ефимов. — Думаю, к осени мы увидим большой всплеск интереса к российскому рынку со стороны турецких и азиатских компаний, прежде всего китайских, заинтересованных в развитии взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям».

Экономическая мобилизация, происходящая сегодня внутри корпораций, активирует новый уровень партнерств — с точки зрения скорости принятия решений, готовности брать на себя риски и, главное, взаимного доверия. Установлению партнерств на новых основаниях будет способствовать обширная деловая программа Недели металлов в Москве. Представители профессионального сообщества обсудят настоящее положение дел в промышленности, стройиндустрии, энергетике, логистике, а также представят современные технологии и презентуют обновленные стратегии и инвестпроекты.

В рамках деловой программы форума состоится более 50 конференций, семинаров и круглых столов по всем сегментам металлургического бизнеса: применение перспективных материалов и оборудования для черной и цветной металлургии, вторичные ресурсы, стандартизация арматурного проката, рынок изделий из оцинкованного и окрашенного проката, новые виды металлопродукции для автомобилестроения и медицины, аддитивные и 3D-технологии, рынки металлоконструкций и метизов, маркетинг в металлургии, IT-решения, корпоративные коммуникации и др. Деловая программа позволит дополнительно привлечь к работе форума металлургов до 4 тыс. представителей строительного и топливно-энергетического комплексов, транспортного машиностроения и логистики. На площадке выставки они смогут решить все вопросы по поставкам продукции, техническому сопровождению и сервису.

Свои мероприятия проведут ключевые отраслевые объединения и ведущие научно-исследовательские институты. Традиционно на площадке «Металл-Экспо» состоится совещание координационного Совета металлургической промышленности при Министерстве промышленности и торговли России, где будут обсуждаться текущая ситуация в металлургии и злободневные проблемы отрасли. В рамках «Металл-Экспо’2022» состоятся награждения лауреатов конкурсов «Главное событие 2022 г. в металлургии России», «Лучшая сбытовая сеть России», «Лучшая металлобаза России», «Лучший сервисный металлоцентр России», «Молодые ученые». А наиболее значимые достижения в сфере производства черных и цветных металлов, современного оборудования и технологий для металлургии и металлообработки отметят золотыми и серебряными медалями «Металл-Экспо».

В течение четырех дней на «Металл-Экспо’2022» будут проходить встречи и переговоры между участниками рынка металлов и их контрагентами, в ходе которых заинтересованные стороны в одно время и в одном месте смогут решить все вопросы, заключить соглашения о сотрудничестве, подписать перспективные контракты. «Металл-Экспо» — одно из немногочисленных выставочных событий страны, которое посещают владельцы и первые лица металлургических компаний, принимающие решения по закупкам и сбыту продукции. Для них выставка является инструментом, позволяющим держать руку на пульсе, искать перспективные векторы приложения усилий, формировать новые партнерства, развивать компании, чтобы двигаться быстрее рынка, или хотя бы вместе с ним.

В настоящее время продолжается активное формирование экспозиции.

Приглашаем Вас 8—11 ноября 2022 г. принять участиев 28-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо’2022»!

Фото: metal-expo.ru