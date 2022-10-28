24 и 25 ноября 2022 г. в Москве на территории ВДНХ в павильоне 55 состоится IX международная научно-практическая конференция «Опоры и фундаменты для ВЛ: технологии проектирования и строительства».

Мероприятие пройдет в рамках Международного форума «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ».

Традиционно организатором конференции стала Международная Ассоциация Фундаментостроителей. Генеральный спонсор мероприятия – член Ассоциации и постоянный партнер – компания Zinker. Официальными партнерами конференции выступили организаторы Международного форума «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» и НИЛКЭС ООО «ПО Энергожелезобетонинвест».

«Конференцию по опорам и фундаментам для ВЛ мы успешно проводим каждый год. В этом году конференция состоится в рамках Международного форума «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ», с которым мы много лет сотрудничаем в качестве партнеров. Для экспертов и специалистов энергетической отрасли эта тема очень актуальна, так как перед ними стоят непростые задачи – как по строительству новых современных ВЛ, так и по улучшению технического состояния существующих электрических сетей и повышению надежности их элементов, замене аварийных ВЛ в сложных геологических и климатических условиях. Конференция – это отличная площадка для обсуждения подобных вопросов, обмена опытом, обзора инноваций и технологий. Например, сегодня все чаще звучат предложения о разработке цифровых моделей конструкций опор и фундаментов, автоматизации процессов проектирования и строительства. Кроме того, в текущих реалиях все отрасли активно переходят на технологии и продукцию российского производства, поэтому ряд докладов будут посвящены современным материалам и их применению на объектах энергетики. Мы приглашаем всех желающих принять участие в конференции, вас ждет, как всегда, насыщенная и интересная программа! Мы будем рады видеть каждого из вас, пообщаться и обсудить насущные проблемы!» – прокомментировала Екатерина Дубровская, генеральный директор Международной Ассоциации Фундаментостроителей.

В рамках деловой программы участники конференции рассмотрят следующие темы: нормативное обеспечение этапов проектирования, строительства и эксплуатации ВЛ, новые тенденции и решения в проектировании и строительстве воздушных линий электропередачи, современные разработки и опыт применения опор и фундаментов для ВЛ напряжением 0,4-750 кВ. Также докладчики представят свои работы по вопросам инженерной защиты территорий и сооружений, о применении цифровых технологий при проектировании и строительстве ВЛ, об опыте эксплуатации ВЛ и об использовании современных строительных материалов для защиты, укрепления и устройства опор и фундаментов ВЛ.

Приглашаем к участию экспертов энергетического и строительного секторов, представителей предприятий электросетевого комплекса, научных, проектных и эксплуатационных организаций электросетевого комплекса России и других стран, российских и зарубежных компаний-производителей специализированного оборудования, техники и материалов, элементов ЛЭП, разработчиков и производителей средств автоматизации, программного обеспечения, генподрядчиков и субподрядчиков, государственные структуры и ведомства.

В первый день конференции участники смогут послушать коммерческие и технические доклады. Во второй день запланировано посещение Международного форума «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ».

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОЕКТОМ ПРОГРАММЫ МОЖНО ПО ССЫЛКЕ.

Участие в конференции по предварительной регистрации до 1 ноября 2022 года! Для этого необходимо заполнить заявку на участие и направить ее в оргкомитет по электронной почте: info@fc-union.com.

За дополнительной информацией можно обратиться по телефонам: +7 (495) 66-55-014, +7 916 36-857-36, +7 926 38-474-68, +7 925 86-101-81 или по электронной почте: info@fc-union.com.

Международный форум «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» (МФЭС) пройдет в Москве, в период с 22 по 25 ноября 2022 года на территории ВДНХ, в выставочных павильонах №55 и 57. Это одно из самых масштабных отраслевых событий в электроэнергетике, направленное на объединение профессионального сообщества для обсуждения и решения приоритетных задач электросетевого комплекса с целью повышения его надежности и эффективности.