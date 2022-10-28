Приказом Минэкономразвития России от 25 октября 2022 г. № 802 актуализирован и расширен состав Экспертного совета по устойчивому развитию (ЭСУР) под председательством Министра Максима Решетникова.

Это уже второй раунд обновления ЭСУР. В этот раз добавлено 22 новых компаний и организаций, среди которых Зарубежнефть, Татнефть, Ростех, РусГидро, Уралкалий, Национальный ESG-Альянс др.

«Для Уралкалия участие в Совете – это в первую очередь возможность обмена опытом и содействие продвижению лучших практик в области устойчивого развития», – прокомментировала Елена Эскина, директор по устойчивому развитию ПАО «Уралкалий», добавив: «На протяжении последних лет Уралкалий занимает ведущие позиции в российских и международных рейтингах, что основано на конкретных достижениях Компании в этой сфере. Мы убеждены, что наш опыт позволит внести ценный вклад в работу Совета, особенно в условиях активного формирования национальной ESG-инфраструктуры и климатического регулирования».

Андрей Шаронов, генеральный директор АНО «Национальный Альянс по вопросам социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития» подчеркнул:

«ESG Альянс видит Экспертный совет как главную структуру по координации всех игроков – бизнеса, регуляторов, НКО – и как площадку, где они могут согласовывать свои действия и информировать друг друга». Он также поделился мнением о том, что нового Альянс может привнести в работу Совета: «ESG Альянс объединяет большое количество крупных компаний, большинство из которых имеют свою давнюю, глубокую и разнообразную повестку в области устойчивого развития. Мы очень много общаемся с ними и по отдельности, и вместе, понимаем, где и что болит, какие действия востребованы, какой опыт не оправдал себя, а какой оказался интересным. Именно эти ощущения Альянс может добавить в работу Экспертного Совета, не являясь при этом лоббистом каких-то конкретных компаний», - сказал он.

Вместе с новыми членами Совет на данный момент включает 78 организаций, в том числе компании из отраслей металлургии, энергетики, транспорта, химической, строительной, пищевой, табачной и лесной промышленности, технологий и телекоммуникаций, банковского сектора, розничной торговли, общественного питания, а также бизнес-ассоциации, институты развития, рейтинговые агентства и др.

Напомним, что Совет создан в декабре 2020 года как площадка для регулярного взаимодействия Министерства с российским бизнесом по «устойчивой» повестке. Заседания Совета проводятся, как правило, раз в полгода. Крайнее третье заседание было посвящено актуальным вопросам климатической повестки и подготовки к мероприятиям Конференции Сторон РКИК ООН в Шарм-эш-Шейхе. В период между заседаниями Министерство активно задействует экспертизу и опыт членов Совета для формулирования российской позиции с целью ее продвижения на различных международных площадках.