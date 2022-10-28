Министерство экологического перехода Италии начало официальную процедуру выдачи разрешения на строительство западного участка подводного электрического соединения Tyrrhenian Link между островами Сицилия и Сардиния протяженностью около 480 км. Общая стоимость строительства западного участка соединения составляет € 3,7 млрд. Процесс получения разрешений на строительство западного участка Tyrrhenian Link стартовал через несколько дней после принятия решения по строительству восточного участка Tyrrhenian Link, который свяжет энергосистемы региона Кампания (Campania) на юго-западе Италии и о. Сицилия. Это очередной важный шаг в рамках реализации одного из самых значимых инфраструктурных проектов Италии, направленных на обеспечение развития и надежности итальянской электроэнергетической системы.

Строительство электросетевой инфраструктуры между островами Сицилия и Сардиния демонстрирует важное достижение в области технологий прокладки подводных кабелей: впервые в мире соединение пройдет на глубине более 2000 м, причем некоторые участки будут проложены на глубине 2150 м ниже уровня моря. Уже определены потенциальные места под строительство будущих преобразовательных подстанций (ППС) и трассы прокладки подземных кабелей, которые соединят подводную часть Tyrrhenian Link с ППС. Новая сетевая инфраструктура позволит усилить взаимосвязи между различными рыночными зонами и более эффективно использовать постоянно растущую мощность возобновляемой генерации.

Ожидается, что Tyrrhenian Link сыграет решающую роль в повышении надежности как сетевой инфраструктуры, так и энергосистемы в целом. Новое соединение представляет собой современный проект сетевой инфраструктуры, в рамках которого будут проложены две подводные высоковольтные линии постоянного тока пропускной способностью 1000 МВт -– одна из региона Кампания до о. Сицилия, а другая между островами Сицилия и Сардиния. Общая протяженность Tyrrhenian Link составит около 970 км, из которых примерно 60 км – наземная часть. Ожидается, что Tyrrhenian Link будет полностью введено в эксплуатацию в 2028 г., а восточный участок соединения планируется запустить в конце 2025 г.

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Фото: cdn.offshorewind.biz