Промышленный технопарк в сфере высоких технологий "Сигнал" площадью более 27 тыс. кв. м открыли в Обнинске Калужской области, его резидентами стали восемь компаний. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В Обнинске открыта новая промышленная площадка в здании бывшего завода. <…> Площадь технопарка - более 27 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

В реконструкцию помещений и коммуникаций под технопарк за год вложили порядка 50 млн рублей. Его резидентами уже стали восемь компаний, которые займутся здесь разработками, конструированием, производством приборов и аппаратуры, поиском и внедрением IT-решений для электронной промышленности.

Технопарк "Сигнал" будет участвовать в конкурсе Минпромторга России "Лидеры развития инфраструктуры", чтобы привлечь федеральное финансирование на покупку оборудования. В ближайших планах - создание центра молодежного научно-технического творчества, конференц-центра и других объектов.

Промышленные технопарки - это специальные площадки в регионах России для реализации производственных, высокотехнологичных, научно-технических проектов. На их территориях создаются условия для быстрого запуска производства, тестирования новых технологий и выведения товара на рынок. Экономия инвесторов при реализации проектов в качестве резидентов технопарков достигает до 30% их стоимости.

Фото: ngregion.ru