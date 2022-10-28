В Уфе состоялся Российский энергетический форум - 2022

26-28 октября в уфимском выставочном комплексе «ВДНХ-ЭКСПО» состоялись Российский энергетический форум (РЭФ) и XXVIII международная специализированная выставка «Энергетика Урала». Их организаторами выступили Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности, энергетики и инноваций РБ и Башкирская выставочная компания. Мероприятия прошли при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства промышленности и торговли РФ. Генеральный спонсор – ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК», входящего в АФК «Система»).

В рамках программы форума состоялись пленарное заседание «Развитие электроэнергетической инфраструктуры в условиях внешних вызовов», ряд деловых мероприятий, включая секцию, организованную ООО «Башкирэнерго» и АО «БЭСК», посвященную актуальным практикам управления и эксплуатации в электросетевом комплексе. Она собрала руководителей энергетических компаний из различных регионов страны, представителей производства электросетевого оборудования и экспертов отрасли.

Активное участие представители ООО «Башкирэнерго» приняли в работе круглого стола по реализации и повышению энергоэффективности. Также деловая программа форума охватила темы импортозамещения, интеллектуальных систем учета, развития IT-технологий и многого другого.

Большое внимание было уделено работе с молодежью. В их числе молодежная секция «Диалог на равных», организатором которой стало АО «БЭСК». На ней руководители подразделений Башкирской электросетевой компании встретились со студентами вузов и ссузов республики, обменявшись с ними мнениями по вопросам выбора профессии и построения успешной карьеры в энергетике. Кроме того, студенты смогли задать интересующие вопросы директорам ведущих энергетических компаний Башкирии на «Встрече без галстуков», в том числе с участием председателя Правления – генерального директора АО «БЭСК» Сергея Гурина.

Всего в рамках Российского энергетического форума состоялось более 30 деловых мероприятий, в которых выступили свыше 250 спикеров. В международной специализированной выставке «Энергетика Урала» посетителям несомненно запомнился отмеченный дипломом организаторов «За лучший дизайн» футуристичный стенд АО «БЭСК», символизирующий внедрение компанией передовых технологий, цифровую трансформацию электросетевого комплекса.