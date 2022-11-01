Первую очередь крупнейшего в Уральском федеральном округе транспортно-логистического центра "Уральский" открыли в Екатеринбурге. Его мощность на первом этапе составит 300 тыс. ДФЭ (двадцатифунтовый эквивалент, стандартные 6-метровые контейнеры - прим. ТАСС) в год, передает во вторник корреспондент ТАСС.

"ТЛЦ "Уральский" становится ключевым звеном цепи [таких центров], на площади более 130 га создан технологический комплекс с годовой мощностью 600-800 тыс. единиц в 20 футовом эквиваленте. Объем финансирования порядка 12 млрд рублей. И это внебюджетные деньги", - сказал на открытии по видеосвязи глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

Как добавил на открытии помощник президента России Игорь Левитин, ТЛЦ находился в поручении президента при разработке проекта модернизации Восточного полигона. При этом сам Восточный полигон должен состоять из подобных центров, которые помогут перерабатывать грузы в контейнерах. Он также рассказал журналистам, что ТЛЦ, а также новые проекты в стране, такие как развитие Восточного полигона, продление трассы М-12 Москва - Казань до Екатеринбурга, позволили создать хорошую логистическую инфраструктуру на Урале и исключить Москву как обязательный транзитный хаб из цепочки перевозок.

Во время церемонии открытия ТЛЦ также принял первый груз - груженый состав универсальных крупнотоннажных контейнеров в полувагонах с товарами народного потребления из Находки Приморского края. В "Уральском" контейнеры перегрузят на фитинговые платформы для дальнейшей отправки в ТЛЦ "Электроугли" Московской области.

О проекте

ТЛЦ "Уральский" расположен на северо-востоке города вблизи Екатеринбургской автомобильной кольцевой дороги на участке площадью более 130 га. Проект реализуется компанией "Екатеринбургский транспортный терминал" совместно с Минтрансом РФ, правительством Свердловской области и РЖД. Планируется, что транспортно-логистический центр будет обрабатывать прибывающие в Екатеринбург товары, в том числе стройматериалы, технику и продукты. Размещение на территории центра каких-либо производств не предусмотрено.

Строительство центра планируют полностью завершить к 2024 году. После выхода на полную мощность он сможет обслуживать 600 тыс. ДФЭ или более 5 тыс. контейнерных поездов в год. Общая стоимость проекта составит 11,5 млрд рублей, из которых 5,4 млрд рублей уже вложили. Будет создано 250 рабочих мест.

ТЛЦ "Уральский" является частью проекта "Сухой порт", о котором ранее сообщал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Как поясняли в региональном департаменте информационной политики, "Сухой порт" должен стать мультимодальным звеном для выхода Северного широтного хода и Транссибирской магистрали к Каспийскому морю и Северному морскому пути. Это позволит создать двусторонний транзит грузов с Индией, Ираном, Пакистаном и другими странами.

Фото: Официальный Интернет-ресурс Министерства транспорта Российской Федерации