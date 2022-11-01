Распоряжение об открытии Торгового представительства Российской Федерации в Мексике подписано Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Открытие Торгпредства в Мексиканских Соединенных Штатах является следующим шагом в системной работе по совершенствованию географии размещения торгпредств с учетом меняющихся геополитических условий и ситуации на мировых рынках.

Деятельность Торгового представительства будет сосредоточена на развитии торгово-экономического сотрудничества и содействии российским компаниям в работе на мексиканском рынке.

Торговля между Россией и Мексикой динамично развивается. Так, с 2017 года двусторонний товарооборот вырос в 2 раза и по итогам 2021 г. достиг 4,8 млрд долларов США, из которых российский экспорт – 3,4 млрд долл.

Между странами есть потенциал для развития кооперации в сфере машиностроения, металлургии, энергетики, добычи полезных ископаемых, строительства и модернизации объектов инфраструктуры.