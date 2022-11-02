Объем инвестиций в строящийся вблизи города-курорта Белокуриха курорт "Белокуриха горная" превысит 21 млрд рублей, сообщает в среду пресс-служба правительства Алтайского края.

"На земельном участке площадью 53,4 га планируют построить шесть объектов с номерным фондом более 1 тыс. номеров, создать оздоровительную и развлекательную инфраструктуру. Благодаря появлению нового курорта в регионе турпоток увеличится на 200 тыс. человек в год. <…> По оценкам экспертов корпорации, общий объем инвестиций на развитие составит 21,2 млрд рублей. В результате появится уникальный круглогодичный бальнеологический курорт", - говорится в сообщении по итогам встречи губернатора региона Виктора Томенко с экспертами корпорации.

Соглашение о сотрудничестве правительства региона и корпорации "Туризм.РФ" было заключено минувшей осенью. Оно предполагает развитие территории строящегося курорта и разработку его мастер-плана в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Подготовку документа завершат в июне 2023 года.

"Белокуриха горная" строится на высоте 600-800 м над уровнем моря, это первый за постсоветскую историю России курорт, который создается с нуля рядом с "материнским" курортом федерального значения "Белокуриха". Территория обеспечена подводящими инженерными и транспортными коммуникациями. На горах Мишина и Глухариная функционируют горнолыжные комплексы.

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