Начальник отдела техники и оборудования Юрий Гулимов в составе делегации выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров посетил Турцию. Он подал заявку, разработал программу по импортозамещению запасных частей, ремонту и обслуживанию оборудования и единственный из Республики Мордовия прошел отбор.

Участники делегации посетили торговую палату Стамбула, где состоялась встреча с членами совета директоров и председателем Ассамблеи Озтюрком Ораном. Турецкие предприниматели познакомили гостей с особенностями ведения бизнеса и торговли, возможностями транспортно-логистических компаний и перспективными направлениями сотрудничества.

В рамках дискуссии были представлены проекты участников стажировки, после чего состоялся обмен мнениями и была дана оценка направлениям коммерческих отношений. Не исключено, что по итогам стажировки на рынок будут выведены новые индивидуальные проекты, которые будут способствовать развитию внешнеторговых отношений, а также выработке эффективных стратегий в контексте глобальных вызовов современности.