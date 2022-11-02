Отправляемся на "Цветлит". Честный разговор с генеральным
директором "Кирскабель". Логистика в условиях санкций 2022 и муфты будущего
2 ноября 2022, 17:15
Рубрика: Компании
Метки: ЭМ-КАБЕЛЬ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"
Начальник отдела техники и оборудования Юрий Гулимов в составе делегации выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров посетил Турцию. Он подал заявку, разработал программу по импортозамещению запасных частей, ремонту и обслуживанию оборудования и единственный из Республики Мордовия прошел отбор.
Участники делегации посетили торговую палату Стамбула, где состоялась встреча с членами совета директоров и председателем Ассамблеи Озтюрком Ораном. Турецкие предприниматели познакомили гостей с особенностями ведения бизнеса и торговли, возможностями транспортно-логистических компаний и перспективными направлениями сотрудничества.
В рамках дискуссии были представлены проекты участников стажировки, после чего состоялся обмен мнениями и была дана оценка направлениям коммерческих отношений. Не исключено, что по итогам стажировки на рынок будут выведены новые индивидуальные проекты, которые будут способствовать развитию внешнеторговых отношений, а также выработке эффективных стратегий в контексте глобальных вызовов современности.
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