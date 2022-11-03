Два индустриальных парка включены в реестр Минпромторга России

Два индустриальных парка (Индустриальный парк «Кубань» и «ММК-Индустриальный парк») успешно прошли проверку на соответствие федеральным требованиям и включены в реестр Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Частный индустриальный парк «ММК-Индустриальный парк» действует на территории Магнитогорска, общая площадь территории парка составляет более 66 га. Впервые парк был включен в реестр Минпромторга России в 2017 году. По итогам проверки он повторно подтвердил соответствие федеральным требованиям. На данный момент на площадке ведут деятельность 17 резидентов, которыми создано 948 рабочих мест. Они специализируются на производстве широкого ассортимента продукции, включая металлопрокат, стальные металлоконструкции, концентраты фосфорной кислоты, полиэтиленовую пленку и огнеупорную продукцию. Объем производимой резидентами продукции в 2021 году составил 3,7 млрд рублей, объем инвестиций – 243 млн рублей. На 1 рубль вложений в инфраструктуру индустриального парка приходится около 5 рублей инвестиций резидентов.

Индустриальный парк «Кубань» создается в Усть-Лабинске для трансформации территории существующей промзоны. Проектом предполагается строительство 10 промышленных зданий, предназначенных для размещения промышленных производств, а также объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры. Потенциальные резиденты индустриального парка осуществляют производство продукции пищевой промышленности (сухого молока, соевого концентрата, кондитерских изделий).

В Челябинской области действует и создается 9 индустриальных парков (4 входят в реестр Минпромторга России), на территории которых размещено более 40 предприятий-резидентов, создавших почти 4 тыс. рабочих мест. Совокупный объем промышленного производства резидентов парков Челябинской области в 2021 г. составил 36,3 млрд руб.

Общее количество создаваемых и действующих индустриальных парков Краснодарского края составляет 5 объектов, 3 из которых включены в федеральный реестр. На данных площадках ведет деятельность 26 компаний-резидентов, объем выручки которых в 2021 г. составил 7,6 млрд руб., количество рабочих мест – 2,1 тыс. человек.