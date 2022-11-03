Правительства австралийских штатов Виктория и Тасмания подписали соглашение о сотрудничестве для ускорения реализации проекта строительства высоковольтного соединения постоянного тока (HVDC) Marinus Link между штатами. Данное соглашение позволит решить вопросы финансирования проекта, в частности разделения затрат, и осуществить финансовое закрытие в конце 2024 г.

Протяженность подводной части HVDC соединения пропускной способностью 1,5 ГВт составит около 250 км, наземной (в подземном исполнении) – около 90 км. К энергосистеме Тасмании Marinus Link будет подключено на строящейся в настоящее время ПС Burnie, к энергосистеме Виктории – на действующей ПС Hazelwood в долине Латроб.

Сооружение Marinus Link обеспечит поддержку проекта North West Transmission Developments – строительство 220 км высоковольтных ЛЭП переменного тока на северо-западе Тасмании. Как ожидается, ввод Marinus Link в эксплуатацию должен стать важным этапом для «энергоперехода» в Австралии и для интеграции ВИЭ в энергосистемы обоих штатов. Кроме того, новое соединение позволит повысить надежность электроснабжения потребителей как в Тасмании, где в энергобалансе преобладает гидрогенерация (80%), так и в Виктории, где постепенно выводятся из эксплуатации угольные ТЭС*.

Стоимость проекта Marinus Link оценивается в $ 2,76 млрд. Ввод соединения в эксплуатацию запланирован в 2032 г.

* «Центром генерации» в Виктории традиционно считается долина Латроб, где расположены крупные угольные и несколько парогазовых ТЭС, обеспечивающих электроэнергией основной «центр нагрузки» штата – Мельбурн