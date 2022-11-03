Отправляемся на "Цветлит". Честный разговор с генеральным
директором "Кирскабель". Логистика в условиях санкций 2022 и муфты будущего
3 ноября 2022, 16:46
Рубрика: Новости портала
Метки: Insider
Отрасль: Кабельная промышленность Электротехника
Источник: RusCable.Ru
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На обложке – китайский производитель кабельного оборудования Xinming, который уже десять работает с российским рынком. Оборудование предприятия стоит на десятках кабельных заводов и продолжает расширяться.
Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» работает и с оптимизмом смотрит в будущее — благодаря инициативности своих сотрудников, предприятие соблюдает темпы реализации стратегии развития завода.
Как прокатывают алюминий? В честь Дня работника кабельной промышленности ГК «Москабельмет» совместно с Алюминиевой Ассоциацией открыли тематическую выставку, посвященную алюминию. Хотите попасть на экскурсию по выставке? Читайте полный материал на странице 10.
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Торжественная линейка в честь профессионального праздника на «Режкабеле». Как День кабельщика отметили на режском предприятии и какой сюрприз ждал сотрудников на стене административного здания? Это и многое другое в праздничном материале «Режкабеля» на странице 20.
Новая продукция каждый год, новые материалы каждый квартал. Завод «Ленкабель» отмечает свой первый юбилей!
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