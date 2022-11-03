Встречайте 288-й ноябрьский выпуск журнала RusCable Insider! Журнал уже доступен для скачивания в разделе "Библиотека"

На обложке – китайский производитель кабельного оборудования Xinming, который уже десять работает с российским рынком. Оборудование предприятия стоит на десятках кабельных заводов и продолжает расширяться.

Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» работает и с оптимизмом смотрит в будущее — благодаря инициативности своих сотрудников, предприятие соблюдает темпы реализации стратегии развития завода.

Как прокатывают алюминий? В честь Дня работника кабельной промышленности ГК «Москабельмет» совместно с Алюминиевой Ассоциацией открыли тематическую выставку, посвященную алюминию. Хотите попасть на экскурсию по выставке? Читайте полный материал на странице 10.

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №288 от 03 ноября 2022 года

Торжественная линейка в честь профессионального праздника на «Режкабеле». Как День кабельщика отметили на режском предприятии и какой сюрприз ждал сотрудников на стене административного здания? Это и многое другое в праздничном материале «Режкабеля» на странице 20.

Новая продукция каждый год, новые материалы каждый квартал. Завод «Ленкабель» отмечает свой первый юбилей!

Где взять персонал с необходимым уровнем подготовки? Читайте новую статью по подписке RusCable ПЛЮС

В этом выпуске журнал ElektroPortal познакомит вас с удлинителем для удалённого управления лазером, с первым белорусским спортивным электромобилем, с автоматическими выключателями от Legrand и не только!

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