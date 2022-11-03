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"Колу" сделают светлее на подъезде к аэропорту Мурманска

Колу сделают светлее на подъезде к аэропорту Мурманска

3 ноября 2022, 10:47
Рубрика: Контракты
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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Трасса Р-21 «Кола» длиной свыше 1590 км проходит от Санкт-Петербурга до границы с Норвегией. В 2012 году в ее состав включили подъездную дорогу к аэропорту «Мурманск». Установка опор стационарного электроосвещения здесь пройдет в рамках мероприятий по повышению уровня обустройства автодорог федерального значения. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Участок строительства расположен в Кольском районе Мурманской области.

«Дорогу на подъезде к аэропорту сделают освещенной на всем протяжении – около 17,2 км. До этого здесь освещался отрезок немногим более 1 км», - отметил Алексей Зизевский, главный специалист отдела комплексной экспертизы Саратовского филиала Главгосэкспертизы России.

Начало участка работ находится на автомобильной развязке на северо-востоке поселка Зверосовхоз, его окончанием станет въезд на территорию аэропорта «Мурманск».

Проектом предусмотрено устройство сети однорядного наружного освещения. Двухполосная дорога с асфальтобетонным покрытием относится к III категории. Расчетная скорость движения – 100 км/час. Расстояние от края проезжей части до опоры освещения составляет не менее 4 м.

Работы планируют выполнять без перерыва движения транзитного автотранспорта. Его пропуск будет осуществляться по одной полосе с поочередным пропуском встречного направления. Скорость движения вблизи участка дорожных работ не должна превышать 5-10 км/ч.

Застройщик – Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства».

Генеральный проектировщик – ООО «Проектно-изыскательский институт «Cеверная магистраль».

Фото: федеральное казенное учреждение УПРДОР «Кола»

Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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