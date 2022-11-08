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Коллектив ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ" поздравляем своего руководителя с Днём Рождения!

Коллектив ООО ЭМ-КАБЕЛЬ поздравляем своего руководителя с Днём Рождения!

8 ноября 2022, 17:45
Рубрика: Компании
Метки: ЭМ-КАБЕЛЬ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"

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Уважаемый Юрий Михайлович!

От всего коллектива ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ" поздравляем Вас с Днём Рождения!

Вы являетесь примером целеустремлённого и мудрого руководителя, современного и в то же время отдающего дань традициям. Высокий профессионализм, творческий взгляд на мир, преданность делу вызывают глубокое уважение. Мы гордимся возможностью работать под Вашим руководством.

В этот замечательный день от всего сердца желаем оптимизма и удачи во всех начинаниях, крепкого здоровья Вам и Вашим близким, успеха в Вашей непростой многогранной деятельности!

Источник: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"

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7.15

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