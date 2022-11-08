Это личный вклад каждого из нас
8 ноября 2022, 17:45
Рубрика: Компании
Метки: ЭМ-КАБЕЛЬ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"
Уважаемый Юрий Михайлович!
От всего коллектива ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ" поздравляем Вас с Днём Рождения!
Вы являетесь примером целеустремлённого и мудрого руководителя, современного и в то же время отдающего дань традициям. Высокий профессионализм, творческий взгляд на мир, преданность делу вызывают глубокое уважение. Мы гордимся возможностью работать под Вашим руководством.
В этот замечательный день от всего сердца желаем оптимизма и удачи во всех начинаниях, крепкого здоровья Вам и Вашим близким, успеха в Вашей непростой многогранной деятельности!
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