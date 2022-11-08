Россия и Китай планируют проинвестировать в совместные проекты еще $1,3 млрд, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития РФ по итогам участия замглавы министерства Владимира Ильичева в совместном заседании секретариатов национальных частей межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

На заседании стороны обсудили новые проекты, предложенные российской стороной, для включения в портфель российско-китайской комиссии.

"Включение данных проектов позволит увеличить существующий портфель на $1,3 млрд", - сказал Ильичев, слова которого приводит пресс-служба МЭР.

Китайскую сторону представил заместитель председателя государственного комитета КНР по развитию и реформе Линь Няньсю. Он обратил внимание, что, несмотря на негативное влияние пандемии и сложную международную обстановку, российско-китайское инвестиционное сотрудничество имеет тенденцию к значительному росту. "Согласно китайской статистике, за первые восемь месяцев 2022 года инвестиции Китая в Россию составили $450 млн, увеличившись на 150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - напомнил он, слова которого цитирует пресс-служба МЭР.

По итогам заседания участники подписали меморандум между ведомствами двух стран о дальнейшем укреплении инвестиционного сотрудничества, в том числе в сфере новой энергетики, высокотехнологичных отраслей экономики и в области инфраструктурного развития.