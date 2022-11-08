Ремонт 70 км автомобильных дорог планируется в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2023 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщается во вторник на портале регионального правительства.

"В Кабардино-Балкарию в 2023 году на дорожные работы направят 4,4 млрд рублей, в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" будут введены в норматив более 70 км автодорог, отремонтирован 261 погонный метр автодорожных мостов и путепроводов, устроены не менее 30 км наружного освещения вдоль региональных автодорог", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального и местного значения" будут приведены в нормативное состояние 23,8 км автодорог и 18,6 км в шести населенных пунктах - в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, начали реализовываться в 2019 году.