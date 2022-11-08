Новый транспортно-логистический центр создадут в Москве для нужд завода "Москвич" по соглашению с РЖД и "Камазом". Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале во вторник.

"В конце этого года автозавод "Москвич" планирует возобновить сборку автомобилей. Для развития производства понадобится наладить доставку необходимых грузов. Заключим с РЖД, Московским автомобильным заводом и "Камазом" соглашение о создании в Печатниках нового транспортно-логистического центра "Южный порт", - написал Собянин.

Он уточнил, что будут построены контейнерная и универсальная площадки для тяжеловесных грузов, а также складской комплекс. После открытия основную загрузку ТЛЦ обеспечит "Москвич". С выходом на полную мощность центр сможет обрабатывать до 5,6 млн тонн грузов в год для различных предприятий Москвы, в том числе "Москвича". Будет создано около 1,5 тыс. рабочих мест.

В ближайшие годы также планируется развивать существующие транспортно-логистические центры "Ховрино" и "Кунцево-2".

"Таким образом, в столице будет сформирован грузовой транспортный каркас. Равномерное распределение грузов по транспортно-логистическим центрам улучшит движение в городе. Грузовикам с тяжеловесными контейнерами не придется выезжать на улицы Москвы. При этом повысится надежность грузовой логистики, сохранится устойчивость работы предприятий потребительского рынка и промышленности", - добавил Собянин.

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