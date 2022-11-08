Власти Тверской области намерены в 2023 году заключить с инвесторами первые четыре региональных соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), механизм которого разработан по аналогии с федеральным СЗПК. Воспользоваться новой мерой поддержки смогут компании с объемом вложений в проекты от 200 млн рублей, они получат налоговый вычет, возмещение части затрат на строительство инфраструктуры и ряд других преференций, сообщила во вторник пресс-служба облправительства.

"Пакет документов, направленных на поощрение инвестиционных вложений в экономику Верхневолжья, рассмотрен на заседании регионального правительства, которое 8 ноября провел губернатор Игорь Руденя. <...> Планируется, что первые четыре СЗПК будут заключены уже в начале 2023 года. Общий заявленный объем инвестиций составляет не менее 14,3 млрд рублей. Планируется создание около 3 700 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Заключение регионального СЗПК дает инвесторам некоторые преимущества, например, гарантию неизменности отдельных законодательных актов. То есть компания сможет реализовать проект на тех условиях, при которых он планировался.

"Также предусматривается предоставление различных мер поддержки, в том числе инвестиционного налогового вычета, возмещение затрат на строительство и модернизацию транспортных, энергетических, коммунальных и информационных систем, необходимых для успешного запуска инвестпроекта", - отметили в пресс-службе.

СЗПК выгоден и для региональной экономики, прежде всего тем, что стимулируются вложения частного капитала, за счет внебюджетных средств создается инфраструктура. При этом вся господдержка предоставляется инвесторам в рамках исчисленных налогов, которые генерируются в ходе реализации проектов.

Уполномоченным органом для заключения соглашения на основании решения облправительства станет региональное Минэкономразвития. "Инвесторы, которые заключают СЗПК с Тверской областью, не должны находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства, быть российским юридическим лицом. При этом поддержку смогут получить инвестпроекты с объемом капиталовложений от 200 млн рублей", - добавили в пресс-службе.