Научно-производственный комплекс «Пермские моторы» Объединенной двигателестроительной корпорации в рамках Международного двигателестроительного форума провел презентацию двигателя ПД-14 для эксплуатантов воздушных судов. Руководители предприятий «ОДК-Авиадвигатель» и «ОДК-Пермские моторы» ответили на вопросы заказчиков о системе послепродажного обслуживания и обучении персонала, безопасности полетов и серийном производстве силовых установок.

Перед заказчиками впервые выступили руководители основных предприятий, участвующих в широкой промышленной кооперации. Доклады представили спикеры от «ОДК-Авиадвигатель», «ОДК-Пермские моторы», корпорации «Иркут», «ОДК-Сатурн», «ОДК-УМПО», «ОДК-Салют», «ОДК-СТАР».

По словам заместителя министра промышленности и торговли РФ Олега Бочарова, участвовавшего в мероприятии, двигатель ПД-14 – флагман развития отрасли на ближайшие годы. Правительством ставка сделана, прежде всего, на самолет МС-21-310 с этой силовой установкой на крыле.

«В соответствии с комплексной программой развития авиатранспортной отрасли России к 2030 году мы должны собирать до 160 двигателей ПД-14 ежегодно. Для решения этой задачи «Пермские моторы» будут наращивать производственные мощности. На территории особой экономической зоны в Осенцах к 2026 году будут построены новые корпуса», – заявил исполнительный директор «ОДК-Пермские моторы» Сергей Харин.

ПД-14 – первый в России двигатель, с нуля созданный «в цифре», что означает безбумажное 3D-моделирование конструкции, создание электронных баз данных инженерных расчетов и характеристик материалов, цифровое сопровождение производства двигателя, его стендовых и летных испытаний, а также разработку эксплуатационных документов.

«Внедрение цифровой среды при испытаниях на стенде увеличило производительность в 4–6 раз. На летающей лаборатории производительность этих работ увеличилась в 6–9 раз. Это огромный пласт знаний, который может использовать не только наше КБ для разработки будущих перспективных двигателей, но и все предприятия, входящие в структуру ОДК. Авиакомпания получает полностью интерактивный комплект эксплуатационной документации, который позволяет им лучше, дешевле, быстрее обслуживать воздушное судно в целом и конкретно двигатель», – сказал главный конструктор двигателей семейства ПД АО «ОДК-Авиадвигатель» Игорь Максимов.

Система послепродажного обслуживания, которую подготовят к началу эксплуатации МС-21-310, тоже будет интеллектуальной.

«Мы оснащены всеми необходимыми программами, которые позволят «в цифре» оперативно решать все вопросы. Важно не столько описать технику, конструкцию двигателя, сколько убедить заказчиков, что наша система сервиса ни в чем не будет уступать западной», – заявил заместитель генерального директора ОДК по управлению НПК «Пермские моторы», академик РАН Александр Иноземцев.

Двигатель ПД-14 для среднемагистрального лайнера МС-21 создан в широкой кооперации предприятий ОДК и отраслевой науки с применением передовых технологий и отечественных материалов, в том числе композитных. ПД-14 – первый турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации, созданный в современной России.

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация