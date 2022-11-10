Согласно исследованию, проведенному компанией Rystad Energy*, Пиренейский полуостров может стать новым европейским энергетическим центром, поскольку он обладает большим потенциалом для развития проектов ВИЭ-генерации.

Как отмечается в исследовании, доля ВИЭ в энергобалансе Пиренейского полуострова увеличится с 48% в 2021 г. до 64% в 2025 г. и 79% в 2030 г., что ставит регион в авангард осуществления энергетического перехода Европы. В настоящее время на Пиренейском полуострове установлено более 50 ГВт ВИЭ-мощностей, при этом на наземные ВЭС приходится более 60%. Кроме того, в регионе наблюдается рост объемов солнечной генерации. Ожидается, что к 2030 г. доля СЭС составит более 50%.

Информационно-аналитический ресурс PV Magazine

* Rystad Energy – крупнейшая норвежская независимая консалтинговая компания, специализирующаяся на исследованиях в области энергетики, рынков и бизнес-аналитике.