RusCable Insider 288 - Обновление Xinming
10 ноября 2022, 13:00
Рубрика: За рубежом
Метки: ЕВРОПА, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: АО "СО ЕЭС"
Согласно исследованию, проведенному компанией Rystad Energy*, Пиренейский полуостров может стать новым европейским энергетическим центром, поскольку он обладает большим потенциалом для развития проектов ВИЭ-генерации.
Как отмечается в исследовании, доля ВИЭ в энергобалансе Пиренейского полуострова увеличится с 48% в 2021 г. до 64% в 2025 г. и 79% в 2030 г., что ставит регион в авангард осуществления энергетического перехода Европы. В настоящее время на Пиренейском полуострове установлено более 50 ГВт ВИЭ-мощностей, при этом на наземные ВЭС приходится более 60%. Кроме того, в регионе наблюдается рост объемов солнечной генерации. Ожидается, что к 2030 г. доля СЭС составит более 50%.
Информационно-аналитический ресурс PV Magazine
* Rystad Energy – крупнейшая норвежская независимая консалтинговая компания, специализирующаяся на исследованиях в области энергетики, рынков и бизнес-аналитике.
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter