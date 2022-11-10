Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) высоко оценило деятельность Госкорпорации «Росатом» в области устойчивого развития. Компании присвоена оценка ESG-3, категория ESG-В в области экологии, социальной ответственности и корпоративного управления, что соответствует оценке в «зеленой» зоне.

Оценка, в которой приняли участие пять ключевых дивизионов Росатома, проводилась путем анкетирования, анализа публичной и непубличной информации (включая нефинансовую отчетность и документы корпоративного управления), а также проведения интервью.

Высокий результат обусловлен благоприятными показателями в области воздействия на окружающую среду и социальной ответственности по сравнению с аналогичными компаниями, а также высоким качеством корпоративного управления. Кроме того, АКРА отметило наличие политик и процедур в области управления ключевыми ESG-аспектами.

Подробный пресс-релиз с результатами ESG-оценки опубликован на официальном сайте АКРА.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) создано в 2015 году. Основная задача АКРА — предоставление качественного рейтингового продукта пользователям российского рейтингового рынка, в том числе кредитных рейтингов и некредитных оценок. Методологии и внутренние документы АКРА разрабатываются в соответствии с требованиями российского законодательства и с учетом лучших мировых практик в рейтинговой деятельности. www.acra-ratings.ru.

Госкорпорация «Росатом» уже много лет осуществляет свою деятельность с учетом повестки устойчивого развития. Принципы устойчивого развития внесены в долгосрочную стратегию Росатома. В 2020 году была принята Единая отраслевая политика в области устойчивого развития. В октябре того же года Госкорпорация «Росатом» присоединилась к Глобальному договору ООН – крупнейшей международной инициативе для бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития.

Россия сохраняет курс на ведение бизнеса с учетом экологической повестки и повышение социальной, управленческой ответственности. ESG-принципы остаются главным трендом развития бизнес-сообщества страны. Концепция устойчивого развития подразумевает эффективное использование ресурсов, гармоничное развитие общества, что является неотъемлемой частью прогресса. Основная масса крупных отечественных компаний уже публикует ESG-отчеты и интегрированную годовую отчетность.