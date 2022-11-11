Наблюдательный совет территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский», расположенной в Приморском крае, поддержал расширение границ преференциальной территории для реализации новых инвестиционных проектов. В рамках одного из них в 2024 году планируется запустить производственный комплекс по выпуску тарного картона и бугорчатой тары из вторичного сырья в городе Арсеньеве. В ходе ВЭФ-2022 с инициатором проекта компанией «Дальневосточный Картонно-бумажный комбинат» Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Инвестагентство Приморского края заключили соглашение, предусматривающее всестороннюю поддержку при создании импортозамещающего производства.

Открывая заседание Набсовета, первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов отметил: «Мы продолжаем работу по развитию преференциальных режимов. В сложившейся ситуации особенно важно направить общие усилия на оказание содействия резидентам преференциальных режимов и привлечение на Дальний Восток новых инвесторов. ТОР «Михайловский» - одна из первых территорий опережающего развития в Приморском крае. Мы высоко оцениваем ее потенциал. По результатам прошлого Наблюдательного совета, прошедшего в июне 2022 года, Правительство Российской Федерации выполнило расширение границ ТОР «Михайловский» на Уссурийский городской округ для реализации проекта по созданию транспортно-логистического центра «Приморский».

Расширение границ ТОР «Михайловский» для создания инновационного производственного комплекса по выпуску тарного картона и бугорчатой тары из вторичного сырья в городе Арсеньеве члены Наблюдательного совета поддержали единогласно. Комбинат планируют запустить в первом квартале 2024 года, его производственная мощность составит до 48 тыс. тонн картона и 28,8 млн ед. бугорчатой тары в год. Импортозамещающая продукция не будет уступать по качеству западным аналогам.

«Для реализации проекта в статусе резидента ТОР «Михайловский» нам необходимо включение в границы ТОР земельных участков общей площадью 25,6 гектара. Планируем инвестировать проект 1,2 млрд рублей и создать 137 рабочих мест. За 10 лет деятельности объем налогов и взносов составит свыше 551 млн рублей, на одиннадцатый год суммарные налоговые и социальные выплаты от реализации инвестиционного проекта составят 220,93 млн рублей. Проект имеет важное социальное значение для моногорода Арсеньева, он также окажет положительное влияние на экологическую обстановку в Приморском крае за счет переработки бумаги и картона с региональных полигонов», - сообщил генеральный директор ООО «Дальневосточный Картонно-бумажный комбинат» Александр Дрон.

«ТОР «Михайловский» расположена на землях Михайловского, Спасского, Яковлевского, Хорольского и Черниговского муниципальных районов, Уссурийского городского округа Приморского края. По соглашениям с КРДВ здесь реализуется 18 проектов. Резиденты уже вложили в экономику региона 40,3 млрд рублей, создали 2,6 тыс. рабочих мест, успешно реализовали шесть проектов по созданию животноводческих комплексов, теплиц и агроферм по выращиванию сельскохозяйственных культур. Расширение границ ТОР на Арсеньевский городской округ позволит привлечь новых резидентов, которые будут производить необходимую стране продукцию, обеспечивать работой людей, развивать экономику Дальнего Востока. Мы окажем новым проектам всестороннюю поддержку для их успешной реализации в намеченные сроки, обеспечим применение льгот и преференций», - проинформировал заместитель генерального директора КРДВ по строительству и инфраструктуре – директор КРДВ Приморье Евгений Николайчук.

В ходе заседания Гаджимагомед Гусейнов напомнил, что в 2022 году приняты поправки в законодательство, предусматривающие с 1 сентября 2022 года переход на принцип «что не запрещено, то разрешено» в отношении видов предпринимательской деятельности, которые могут осуществлять резиденты ТОР. Это упрощает привлечение инвесторов и предоставление им преференциальных условий для реализации проектов.