Станцию Раменцы в Карелии реконструируют по проекту АО «Ленгипротранс» (входит в ГК 1520). Документацию уже одобрила Главгосэкспертиза России. Работы – часть инвестпроекта по развитию инфраструктуры магистрали Мурманск — Петрозаводск. В итоге увеличится пропускная способность магистрали для перспективных грузопотоков в адрес портов северной части Кольского полуострова.

На ст. Раменцы планируют переустроить два главных и удлинить приемо-отправочные пути, оборудовать новые пункты обогрева для путевых рабочих и дизель-генераторную установку. Здесь построят пешеходный переход через пути, установят шумозащитные экраны, подведут автодорогу.

На следующем этапе на станции реконструируют тяговую подстанцию. Проект предусматривает установку трансформаторов большей мощности и капитальный ремонт фасада, кровли и помещений.

Также проектировщики Ленгипротранса разработали меры для обеспечения сохранности военно-мемориального комплекса на станции Раменцы, где похоронены 1,5 тысячи советских воинов, защитников Кировской железной дороги в годы Великой Отечественной войны.