Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области направят 1,3 млрд рублей на ремонт 85 дорог в области, обеспечивающих подъезд к садоводствам. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации города.

"Общая стоимость ремонта автомобильных дорог в рамках соглашения составит 1,3 млрд рублей. Соглашение включает в себя софинансирование ремонта 85 автомобильных дорог, что позволит обеспечить дорожной инфраструктурой в нормативном состоянии более 86,3 тыс. садовых земельных участков, где ежегодно с мая по октябрь проживают более 250 тыс. жителей Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Размер субсидий, предоставляемых из бюджета Петербурга областному бюджету, в 2023 году составит 400 млн рублей, в 2024 году - 346 млн рублей, в 2025 году - 300 млн рублей.

Постановление об одобрении проекта соглашения подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Как уточнили в пресс-службе администрации области, в ближайшее время документ будет подписан со стороны региона, и дорожный комитет области официально представит соответствующую трехлетнюю адресную программу.

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