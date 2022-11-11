«Банк ДОМ.РФ» профинансирует на 1,9 млрд рублей строительство жилого комплекса «Ботаника I очередь» в городе Каспийск Республики Дагестан. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта компании «Дагжилстрой» (девелопер ARDV).

Новостройку возведут в районе Анжи Арены, недалеко от побережья Каспийского моря. 17-этажный дом общей площадью 48 тыс. кв. метров рассчитан на 540 квартир. Сдать объект планируется в IV квартале 2025 года.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время в Республике Дагестан возводится около 230 тыс. кв. метров жилья, из них более 60% – с использованием счетов эскроу.

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