Детский дом в Ноябрьске построят к 2027 году

В Ямало-Ненецком автономном округе построят детский дом – он появится в микрорайоне № И1 в Ноябрьске. Под строительство выделен участок по улице Космонавтов, сообщает RosTender.info.

Учреждение рассчитано на 80 мест. Трехэтажное здание будет поделено на жилую, образовательную, физкультурно-оздоровительную и досуговую зону. Оно включит в себя центр помощи семье и детям, медицинский, административный и хозяйственный блоки. В составе детского дома также предусмотрен бассейн размером 25х8,5, тренажерный зал и коворкинг-зона. Территория будет благоустроена уличным амфитеатром, скейт-площадкой, а также парковой зоной с детскими игровыми комплексами.

Проектно-изыскательскими работами и возведением здания займется победитель тендера. Дирекция муниципального заказа принимает заявки на участие до 30 ноября, начальная цена контракта – 1,2 млрд рублей. Ожидается, что первый этап работ завершится в 2024 году, а здание будет готово и введено в эксплуатацию летом 2027 года.