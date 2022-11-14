Детский дом в Ноябрьске построят к 2027 году

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Кабельная арматура на объекте. Главная задача АЭК и где делают кабель для ржд?
14 ноября 2022, 13:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Источник: Ростендер
В Ямало-Ненецком автономном округе построят детский дом – он появится в микрорайоне № И1 в Ноябрьске. Под строительство выделен участок по улице Космонавтов, сообщает RosTender.info.
Учреждение рассчитано на 80 мест. Трехэтажное здание будет поделено на жилую, образовательную, физкультурно-оздоровительную и досуговую зону. Оно включит в себя центр помощи семье и детям, медицинский, административный и хозяйственный блоки. В составе детского дома также предусмотрен бассейн размером 25х8,5, тренажерный зал и коворкинг-зона. Территория будет благоустроена уличным амфитеатром, скейт-площадкой, а также парковой зоной с детскими игровыми комплексами.
Проектно-изыскательскими работами и возведением здания займется победитель тендера. Дирекция муниципального заказа принимает заявки на участие до 30 ноября, начальная цена контракта – 1,2 млрд рублей. Ожидается, что первый этап работ завершится в 2024 году, а здание будет готово и введено в эксплуатацию летом 2027 года.
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