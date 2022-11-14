"Силовые машины" – стратегический партнер РАВИФОРУМА 2022

Компания «Силовые машины» стала стратегическим партнёром Международного форума по ветроэнергетике РАВИФОРУМ’2022 , который пройдет 8-9 декабря 2022 г. в Москве на ВДНХ.

Компания «Силовые машины» производит и поставляет широкий спектр энергетического оборудования для ГЭС, ТЭС и АЭС, промышленности и транспорта, электросетевого комплекса, а также распределенной и возобновляемой энергетики.

Основной круг вопросов, которые будут обсуждаться на Форуме:

Кто заместит ушедшие иностранные компании на российском ветроэнергетическом рынке?

Каковы важнейшие аспекты развития и поддержки конкурентоспособной и устойчивой ветроэнергетической промышленности России?

Кто уже включён в цепочки поставщиков компонентов для производства российского ветроэнергетического оборудования, какие ниши остаются свободными? Готовы ли ОЕМ к кооперации?

Что может отечественный производитель? Стоимость и доступность основных материалов и компонентов. Дефицит каких компонентов остаётся критическим?

Как обеспечить оптимальное взаимодействие между поставщиками и ключевыми заказчиками отрасли?

Обеспечение экологически и социально устойчивой цепочки поставок на пути к экономике замкнутого цикла: переработка компонентов ВЭУ.

Сергей Морозов, депутат Госдумы и Председатель Правления РАВИ в преддверии Форума сказал:

«Ветроэнергетика - не только крупный бизнес, но и новый сектор энергетического машиностроения - производство генерирующего оборудования для ВИЭ. Компаниям важно понимать не только технологические особенности оборудования, но и возможности его производства в России. В условиях ухода ряда иностранных компаний с российского рынка, санкций на импорт комплектующих и материалов российские предприятия уже разрабатывают собственные программы импортозамещения. По данным исследований РАВИ все компоненты ветрогенераторов можно производить в России. На Форуме нам важно не только сказать об этом, но и создать такие условия, чтобы и бизнес услышал нас, и получить обратную связь от них, что им необходимо для полноценного развития отрасли. Участие таких крупных компаний, как «Силовые машины» в пленарном заседании Форума, деловой программе, двусторонних бизнес-переговорах – хороший знак этому рынку. Производство «зеленой энергии» в России - это вклад в устойчивое развитие будущего нашей страны».

РАВИФОРУМ’2022 активно привлекает к сотрудничеству потенциальных производителей компонентов ВЭУ, поставщиков материалов для их производства, проектные, строительные, транспортные организации, компании, занимающиеся обслуживанием и сервисом ВЭС. Ключевым мероприятием Форума будет «День поставщика», серия двусторонних бизнес-переговоров. Такой формат позволит компаниям, реализующим свои проекты в России или планирующим выйти на рынок ветроэнергетики, ближе узнать друг друга.

АО «Силовые машины» планирует участие в пленарном заседании, деловой части программы, «Дне поставщика» и модерирует сессию: «Чувствительные технологии и оборудование для ветроэнергетики».



АО «Силовые машины» - крупнейшая энергомашиностроительная компания России, обладающая уникальными компетенциями практически по всему спектру энергетического оборудования, включая проектирование, производство, сборку, установку, сервисное обслуживание. Оборудование, изготовленное и поставленное предприятиями компании, работает в 57 странах мира и насчитывает более 300 ГВт установленной мощности. Перечень основной продукции компании включает в себя современные эффективные решения для тепловой, атомной, гидроэнергетики, электросетевого комплекса, промышленности и транспорта.

АО «Силовые машины» имеет мощную производственную базу для изготовления энергетического оборудования; в состав компании входят 9 конструкторских бюро и проектный институт. https://power-m.ru/