Государственная электросетевая корпорация Китая (SGCC)* намерена развернуть информационно-технологическое (ИТ) решение Nokia для автоматизации процесса мониторинга производства и распределения электроэнергии в режиме реального времени посредством использования устройств промышленного интернета вещей (internet of things, IoT), установленных на объектах операционной зоны SGCC.

SGCC планирует развернуть оптическую коммуникационную сеть (Optical Transport Network, OTN) Nokia в провинциях Хубэй, Хунань и Цзянси. Таким образом, будет создана коммуникационная сеть мирового класса, обладающая пропускной способностью, операционной эффективностью и интеллектуальными возможностями, необходимыми для обеспечения надежности функционирования энергосистемы и предоставления высоконадежных услуг широкой клиентской базе. OTN обеспечит мультиплексирование** и передачу цифровых данных от энергообъектов до центров обработки данных по DWDM*** каналам.

ИТ-решение Nokia, состоящее из семейства приемопередатчиков данных Nokia 1830 Photonic Service Switch-x (PSS-x) P-OTN**** , позволит повысить надежность энергосистемы, находящейся под управлением SGCC, и значительно снизить текущие эксплуатационные расходы.

Официальный сайт Nokia

* State Grid Corporation of China — китайская электросетевая компания, выполняющая в том числе функции системного оператора, которая обеспечивает электроснабжение более 1,1 млрд человек в 26 провинциях, зона обслуживания – 88% территории Китая.

** Мультиплекси́рование — передача нескольких потоков данных с меньшей скоростью по одному каналу (уплотнение канала), в данном случае передача по нескольким логическим каналам связи в одном физическом канале.

*** DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) — плотное мультиплексирование с разделением по длине волны. Оптические каналы располагаются в диапазоне от 1530 до 1565 нм с шагом 0,4 нм (50 ГГц) или 0,8 нм (100 ГГц).

**** Подробная информация доступна по ссылке https://www.nokia.com/networks/optical-networks/PSE-V/

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