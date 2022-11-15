Ространсмодернизация заключила контракт с московской компанией "Ротек" на реконструкцию аэропорта Бодайбо в Иркутской области. В частности, требуется реконструировать взлетно-посадочную полосу, которая сейчас имеет грунтовое покрытие, во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе компании-подрядчика.

В сентябре 2022 года победителем конкурса по выбору подрядчика для модернизации аэропорта была признана якутская компания "Стройдорсервис", однако Федеральная антимонопольная служба не согласовала заключение договора. По мнению ФАС, у компании недостаточно опыта выполнения такого рода работ. Торги объявили повторно.

"Ротек" до декабря 2024 года построит в Бодайбо в Иркутской области аэропортовый комплекс. Компания стала победителем конкурса и заключила контракт на реконструкцию. <…> Новый транспортный объект стоимостью 7,4 млрд рублей позволит безопасно и круглогодично принимать малые и среднемагистральные суда. <…> Новая инфраструктура ускорит строительство дорог, жилого фонда, культурных и образовательных объектов. Кроме этого, повысится качество жизни населения за счет дополнительных поставок продовольствия, товаров повседневного спроса и другого важного груза", - говорится в сообщении.

Подрядчик построит в Бодайбо взлетно-посадочную полосу длиной более 2 км, рулежную дорожку, перрон на шесть самолетов, площадку по обработке самолетов противообледенительными жидкостями, поставит светосигнальное, метеорологическое оборудование, смонтирует водосточно-дренажную систему, очистные сооружения, объекты электроснабжения и теплоснабжения, аварийно-спасательную станцию.

На взлетно-посадочную полосу, которая сейчас есть в Бодайбо, могут садиться только устаревшие самолеты Ан-24, Ан-26, а когда полосу размывает дождями, аэропорт не принимает воздушные суда. После модернизации аэропорт сможет принимать Sukhoi Superjet 100. Через авиаузел также станет возможной более оперативная доставка вахтовиков для золотодобычи, появится возможность наладить авиасообщение с другими городами. Сейчас авиация связывает Бодайбо только с Иркутском.

Бодайбо - центр золотодобычи Иркутской области, административный центр Бодайбинского района, который граничит с Республикой Саха (Якутия), Республикой Бурятия и Забайкальским краем. В городе проживают более 13 тыс. человек. Связь с областным центром в основном обеспечивает авиация.

О подрядчике

"Ротек" специализируется, в частности, на проектировании и возведении под ключ сложных технологических и инфраструктурных объектов, разработке и производстве компонентов для авиационной промышленности и энергетического машиностроения, высокоэффективных систем хранения и накопления энергии на основе суперконденсаторов, изготовлении, модернизации и обслуживании основного энергетического оборудования.